گروه استان‌‎ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش گسترده ورزش در سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها، حمایت از ورزش قهرمانی و تقویت باشگاه‌های خصوصی را از اولویت‌های ویژه استان دانست وگفت: هدایت مسئولیت اجتماعی صنایع در این حوزه ضروری است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،« بهرام سلیمانی»معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه امروز با تبیین ابعاد مختلف توسعه ورزش قهرمانی اظهار کرد: ورزش قهرمانی صرفاً به کسب مدال محدود نمی‌شود، بلکه حاصل زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از شناسایی استعدادها، آموزش مستمر، دسترسی به مربیان و امکانات مناسب، پشتیبانی مالی و فراهم‌کردن فرصت رقابت است؛ هرگونه ضعف در این زنجیره می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌نتیجه بگذارد.



وی با برشمردن مزایای چندوجهی توسعه ورزش افزود: تقویت ورزش قهرمانی علاوه بر ایجاد امید، انگیزه و الگوهای مثبت در میان جوانان، موجب افزایش اعتبار و معرفی بهتر ظرفیت‌های کرمانشاه در سطوح ملی و بین‌المللی می‌شود. همچنین توسعه باشگاه‌داری و ورزش سازمان‌یافته نقش مهمی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم، رونق خدمات ورزشی و پیشگیری از کم‌تحرکی و آسیب‌های اجتماعی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در ادامه، باشگاه‌های خصوصی را از ارکان اصلی توسعه ورزش توصیف کرد و گفت: این مجموعه‌ها در کنار بخش دولتی، بار مهمی از امر اجرایی و مالی ورزش را به دوش می‌کشند؛ با این حال، نوسانات اقتصادی، هزینه‌های سنگین نگهداری، تجهیز فضاها و دشواری‌های اداری می‌تواند تداوم فعالیت آن‌ها را با چالش مواجه سازد که نیازمند برنامه‌ای پایدار و روشن است.

وی در پایان، سه پیشنهاد راهبردی برای برون‌رفت از موانع موجود و پویایی ورزش استان ارائه داد: هدایت هدفمند مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و صنایع: استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و واحدهای تولیدی استان برای حمایت از تیم‌ها، ورزشکاران مستعد و تجهیز باشگاه‌ها بر اساس معیارهای شفاف و منصفانه، به همراه بررسی مشوق‌های قانونی و مالیاتی برای حامیان اقتصادی. تسهیل دسترسی باشگاه‌ها به حمایت‌های مالی: بررسی ظرفیت منابع و تسهیلات قانونی با همکاری نظام بانکی و دستگاه‌های ذی‌ربط برای حمایت از باشگاه‌های فعال در رشته‌های پایه و دارای نیازهای زیرساختی. ایجاد پیوند ساختاری میان آموزش‌وپرورش، هیئت‌ها و باشگاه‌ها: طراحی سازوکاری هماهنگ میان اداره‌کل ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش، هیئت‌های ورزشی و بخش خصوصی به‌منظور استعدادیابی اصولی و هدایت نظام‌مند دانش‌آموزان مستعد با رعایت ملاحظات روانی و تحصیلی آنان است.

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