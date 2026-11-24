گروه استان‌‎ها - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل‌ذهاب از تشدید نظارت‌ها و برخورد قانونی با کشتار غیرمجاز دام و عرضه فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی در سطح شهرستان خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، « سجاد ریزوندی » رئیس اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه فرآورده‌های دامی غیربهداشتی، گشت‌های نظارتی و مشترک برای کنترل کشتار و عرضه گوشت در سطح شهرستان تشدید شده است.



وی افزود: در جریان یکی از این گشت‌های مشترک با حضور بازرسان دامپزشکی، دادستان شهرستان و بازرس شبکه بهداشت و درمان، تعدادی از واحدهای متخلف شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب با هشدار نسبت به خطرات کشتار غیرمجاز دام تصریح کرد: عرضه فرآورده‌های دامی فاقد نظارت بهداشتی می‌تواند زمینه‌ساز انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و تهدیدکننده سلامت مصرف‌کنندگان باشد.

ریزوندی از شهروندان خواست گوشت و فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده کشتار غیرمجاز یا عرضه محصولات مشکوک، موضوع را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.

رزوندی در پایان تأکید کرد: کشتار هرگونه دام سبک و سنگین خارج از کشتارگاه‌های مجاز و چرخه نظارت دامپزشکی ممنوع است و برخورد با متخلفان به‌صورت مستمر و برابر ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.