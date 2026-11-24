گروه استان‌‎ها - معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت:همزمان با آغاز طرح حکمرانی محله‌محور،۱۱ کارگروه تخصصی برای خدمت‌رسانی به محلات کم‌برخوردار کرمانشاه بسیج شدند.





«محمدجواد نجفی» معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، از اجرای کارزار خدمت در محلات کرامت همزمان با افتتاح طرح حکمرانی محله‌محور خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با رویکرد توسعه خدمات اجتماعی و توجه به نیازهای مناطق محروم و کم‌برخوردار استان دنبال می‌شود.



وی با اشاره به جایگاه خدمت‌رسانی در تقویت ارتباط میان مردم و مجموعه‌های خدمت‌گزار افزود: خدمت بی‌منت و صادقانه به شهروندان، زمینه‌ساز امیدآفرینی، افزایش اعتماد عمومی و تحکیم سرمایه اجتماعی است و می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی ساکنان محلات داشته باشد.

معاون اجتماعی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با تشریح ساختار اجرایی این برنامه بیان کرد: خدمات پیش‌بینی‌شده در محلات کرامت از طریق ۱۱ کارگروه تخصصی و در زمینه‌های مختلف ارائه می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسائل و نیازهای مردم این مناطق مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت‌های اجتماعی و جهادی در شرایط حساس کشور تصریح کرد: حضور گروه‌های خدمت‌رسان در کنار مردم، به‌ویژه در دوران جنگ، می‌تواند موجب تقویت روحیه عمومی، افزایش تاب‌آوری جامعه و گسترش همدلی میان اقشار مختلف شود.

نجفی با اشاره به نقش انسجام اجتماعی در مقابله با جنگ شناختی دشمن خاطرنشان کرد: تقویت اراده جمعی و گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی، ظرفیت جامعه را برای عبور از شرایط دشوار افزایش می‌دهد و مانع از تحقق اهداف دشمن در ایجاد ناامیدی و تفرقه خواهد شد.

وی در پایان، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار را از محورهای مهم فعالیت‌های اجتماعی دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت محلات و مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های حکمرانی محله‌محور تأکید کرد.

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