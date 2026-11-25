گروه استان‌‎ها - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، بسیج را نماد ایمان، اخلاص، فداکاری و استقامت ملت ایران دانست و گفت: تا زمانی که روحیه بسیجی در میان مردم ریشه دارد، دشمنان نمی‌توانند به این آب‌وخاک تعرض کنند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حبیب‌الله غفوری»نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه امروز چهارشنبه در یادواره شهید قائد امت، امام خامنه‌ای، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهدای جنگ رمضان و همه شهدای والامقام، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ جامعه اسلامی هستند و همان‌گونه که شهدا مشعل هدایت و نور در مسیر صراط مستقیم الهی‌اند، خانواده‌های آنان نیز با صبر، استقامت و ایثار خود چراغ راه جامعه محسوب می‌شوند.



وی با قدردانی از مجاهدت‌ها و ایستادگی خانواده‌های شهدا، رزمندگان و جانبازان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افزود: به‌عنوان خادم مردم شریف استان کرمانشاه، قدردان استقامت، صبر و مجاهدت شما در مسیر دفاع از انقلاب و کشور هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به جنگ‌های اخیر و حضور دشمنان در برابر ملت ایران ،عنوان کرد: دشمنان بین‌المللی، استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و مزدوران منطقه‌ای آنان با تمام توان و مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ ملت ایران آمدند، اما به لطف خداوند متعال، این ملت بزرگ بر دشمنان خود پیروز شد.

وی ادامه داد: دشمنان در عرصه‌های نظامی، سیاسی و امنیتی با شکست مواجه شدند و پس از ناکامی در جنگ، بار دیگر به دنبال آن هستند که با مسلح کردن مزدوران داخلی، امنیت کشور را مختل کنند؛ اما ملت ایران با روحیه بسیجی و ایمان راسخ خود در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد.

حجت الاسلام غفوری با تبریک هفته بسیج به بسیجیان سراسر کشور، بسیج را نماد نورانیت، معنویت، اخلاص، فداکاری، استقامت، حق‌طلبی و حق‌جویی دانست و گفت: تا زمانی که شجره طیبه بسیج در این کشور وجود دارد و روحیه بسیجی در وجود مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار ریشه دارد، هیچ دشمن خارجی یا مزدور داخلی نمی‌تواند به این آب‌وخاک مقدس تعرض کند.

وی با اشاره به شهدای فرمانده و مدافعان کشور که تصاویر آنان در این مراسم به نمایش درآمده بود، تصریح کرد: افتخار این فرماندهان بزرگ، بسیجی بودن بود؛ شهید سلامی یک بسیجی تمام‌عیار بود که بسیجی زندگی کرد و بسیجی به شهادت رسید. شهید حاجی‌زاده و شهید باقری نیز از فرماندهان بزرگی بودند که در مسیر دفاع از کشور مجاهدت کردند.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در تربیت فرماندهان و تقویت جبهه مقاومت، از مجاهدت‌های شهدای دفاع از کشور و مقاومت یاد کرد و افزود: روحیه جوانمردی، شجاعت و مجاهدت مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور و مقاومت، همواره نقش‌آفرین بوده است.

وی با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود روحیه ایثار و مقاومت مردم ایران را نادیده گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس نشان دادند که در صورت ایستادگی در برابر دشمن، از استقامت و روحیه بزرگی برخوردارند و صحنه‌های دفاع و ایثار گذشته می‌تواند بار دیگر در برابر تهدیدها تکرار شود.

حجت الاسلام غفوری در پایان گفت: به وجود شما افتخار می‌کنیم و به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها، استقامت و همراهی شما قدردانی می‌کنیم؛ هرچند زبان از بیان عظمت این ایثارگری‌ها و قدردانی شایسته از آن قاصر است.

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