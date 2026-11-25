گروه استان‌ها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ری، با تأکید بر پیگیری مطالبات مردم در قالب شورای تحول محله گفت: خدمت‌رسانی مؤثر به محلات و حفظ کرامت شهروندان از محورهای فعالیت بسیج در شهرری است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ «علی‌اکبر جهانی‌نژاد» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ری در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری برنامه «خیابان خدمت» در شهرری اظهار کرد: این برنامه با همت بسیجیان پایگاه بعثت شهید بروجردی و همراهی حوزه‌های مقاومت برگزار شده و ارائه خدمات به مردم از محورهای اصلی آن است.

وی افزود: غرفه‌هایی با حضور اداره‌های برق، آب، گاز و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان برپا شده و خدمات بهداشتی و ویزیت رایگان نیز به شهروندان ارائه شده است. همچنین اعضای کمیته پشتیبانی جنگ در این برنامه حضور داشتند.

سرهنگ جهانی‌نژاد با تأکید بر مسئولیت بسیج در خدمت‌رسانی به مردم گفت: بسیج در پی فراهم‌کردن آرامش، آسایش و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات اجتماعی و زیرساختی است و در قالب شورای تحول محله، خدمت‌رسانی و مطالبه‌گری محترمانه از مسئولان را دنبال می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ری همچنین از اجرای برنامه کاشت نهال به یاد شهدا خبر داد و گفت: در مجموع، کاشت ۷۰ هزار نهال در شهرری تا پایان اسفندماه برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن در هفته بسیج آغاز شده است.

وی در پایان از معاونت بسیج سازندگی، فرمانده پایگاه بعثت، فرماندهان حوزه‌های مقاومت، خواهران و برادران بسیجی و موکب‌داران برای مشارکت در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

خدمات مردمی در میدان‌های استان تهران ادامه دارد

«غلامرضا نجفی» مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران در ادامه با اشاره به اجرای این پویش اظهار کرد: این اقدام پیش‌تر نیز در جریان بوده، اما برای زنده نگه‌داشتن یاد و حضور مردمی در میدان‌ها، در ایام هفته بسیج به‌طور ویژه دنبال شده است.

وی افزود: در این برنامه، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های بسیج ادارات حضور داشتند و بخشی از ظرفیت‌های امداد و نجات نیز به نمایش گذاشته شد. همچنین میزهای خدمت دستگاه‌ها برپا شد تا شهروندان بتوانند بدون طی فرایندهای معمول اداری، مسائل و درخواست‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند.

نجفی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم حوزه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد، گفت: پذیرایی از مردم در میدان‌ها با مشارکت داوطلبانه شهروندان انجام شده و در کنار آن، برنامه‌هایی مانند رزمایش کمک مؤمنانه، تهیه بسته‌های معیشتی و جهیزیه و آزادسازی زندانیان نیز از طریق مساجد، مدارس، گروه‌های مختلف مردمی و دیگر ظرفیت‌ها پیگیری می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران در پایان از مردم، مسئولان و دست‌اندرکارانی که در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند، قدردانی کرد.