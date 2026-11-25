به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران در حاشیه نشست بررسی مصوبات سفر نخست و جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با محوریت شهرستان شهریار اظهار کرد: سیزدهمین سفر شهرستانی در دور دوم، با هدف ارزیابی میزان پیشرفت مصوبات دور نخست و تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده انجام شد.

وی افزود: از مجموع ۳۲ مصوبه عمرانی سفر نخست، ۲۴ مصوبه به‌طور کامل اجرا شده و عملیات اجرایی هشت مصوبه دیگر نیز آغاز شده است. تکمیل این هشت پروژه با تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

استاندار تهران توسعه فضاهای آموزشی را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهریار دانست و گفت: سرانه آموزشی شهرستان در ابتدای دولت چهاردهم ۲.۴۵ مترمربع بود که اکنون به ۳.۰۳ مترمربع رسیده است.

معتمدیان ادامه داد: ساخت ۵۲ مدرسه در قالب ۷۴۰ کلاس درس آغاز شده که تاکنون ۱۴ مدرسه به‌طور کامل تحویل و وارد چرخه بهره‌برداری شده‌اند. سایر پروژه‌ها نیز باید پیش از آغاز سال تحصیلی آینده تکمیل شوند.

وی از تصویب ساخت ۱۸ مدرسه ۱۵ کلاسه جدید خبر داد و افزود: مکان‌یابی این مدارس براساس مطالعات انجام شده و اجرای آنها با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس، شهرداری‌ها و اداره‌کل راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

استاندار تهران با اشاره به مشارکت مدیریت شهری در نهضت مدرسه‌سازی گفت: شهرداری‌های شهرستان شهریار با مشارکت در ساخت بیش از ۲۴ مدرسه ۱۵ کلاسه، یکی از بالاترین سطوح همکاری در استان تهران را ثبت کرده‌اند و شهریار در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، از شهرستان‌های پیشرو به شمار می‌رود.

معتمدیان تأمین پایدار آب را دومین اولویت مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: آب شرب شهریار عمدتاً از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو، حفر و تجهیز چاه‌ها، اجرای خطوط انتقال و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به افتتاح مخزن ۵ هزار مترمکعبی صباشهر افزود: در کنار تقویت منابع زیرزمینی، انتقال آب‌های سطحی نیز پیگیری می‌شود تا شبکه تأمین آب شهرستان از پایداری و اطمینان بیشتری برخوردار شود.

استاندار تهران درباره تکمیل شبکه فاضلاب نیز گفت: مطالعات لازم انجام شده و دریافت مجوز ماده ۲۳ و تأمین منابع مالی باید با همکاری شرکت آب و فاضلاب، معاونت عمرانی استانداری و فرمانداری شهریار دنبال شود. توسعه این شبکه علاوه بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی، امکان استفاده از پساب را مطابق تکالیف برنامه هفتم فراهم می‌کند.

معتمدیان از تصویب احداث کتابخانه مرکزی شهریار خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت شهرداری شهریار، نهاد کتابخانه‌های عمومی و استفاده از منابع استانی اجرا خواهد شد تا مجموعه‌ای متناسب با جمعیت و ظرفیت فرهنگی شهرستان در اختیار مردم قرار گیرد.

وی همچنین از برنامه احداث سالن ورزشی ۳ هزارنفری خبر داد و افزود: منابع ملی وزارت ورزش و جوانان در کنار اعتبارات استانی برای اجرای این پروژه به‌کار گرفته خواهد شد تا جوانان شهریار به‌عنوان یکی از قطب‌های ورزشی استان، از زیرساخت مناسب‌تری برخوردار شوند.

استاندار تهران با اشاره به وضعیت بیمارستان امام سجاد(ع) گفت: مقرر شد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، فاز نخست این بیمارستان شامل اورژانس و بخش‌های پاراکلینیکی تا پایان سال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

معتمدیان افزود: فاز دوم بیمارستان نیز برای تکمیل در نیمه نخست سال آینده هدف‌گذاری شده است تا ظرفیت درمانی مورد نیاز مردم شهرستان با سرعت بیشتری تأمین شود. سایر طرح‌های بهداشتی و درمانی شهریار نیز در چارچوب مصوبات سفر در حال اجرا و پیگیری است.