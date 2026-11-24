گروه استان‌ها - مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید عباس انبارداران با عنوان «آبروی کوچه، افتخار محله» با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در محله زیباشهر شهرستان قرچک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، این مراسم با عنوان «آبروی کوچه، افتخار محله» و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در محله زیباشهر شهرستان قرچک برگزار شد.





«سرگرد وحید اردستانی» فرمانده حوزه امام حسن مجتبی (ع) سپاه ناحیه پانزده خرداد قرچک، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: حاضران با گرامیداشت مقام والای شهید عباس انبارداران، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان تأکید کردند.

وی افزود: شهید عباس انبارداران در جریان جنگ ۴۰ روزه، در منطقه افسریه و در پی حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نام پرافتخار خود را در دفتر شهدای ایران اسلامی ثبت کرد.

سرگرد اردستانی در ادامه گفت: برگزاری این مراسم در محله زیباشهر، جلوه‌ای از ارادت و وفاداری مردم شهیدپرور قرچک به مقام شامخ شهدا و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان بود؛ شهدایی که با نثار جان خود، عزت، امنیت و سربلندی این سرزمین را رقم زدند.

وی در پایان گفت: در ادامه برنامه از همسر شهید، پدر شهید و همچنین از بسیجیان این حوزه که همیشه پای کار شهدای عزیز بودند، تجلیل به عمل آمد.