گروه استان‌ها - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به تداوم کم‌آبی و خشکسالی گفت: بهره‌وری مناسب کشاورزان و استفاده از روش‌های نوین موجب شده عملکرد تولید کاهش نیابد؛ موضوعی که در چهارمین جشنواره گل‌کلم کهریزک نیز مورد توجه قرار گرفته است.

«حامد امیرآبادی» معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک استان تهران ، در حاشیه چهارمین جشنواره گل‌کلم کهریزک اظهار کرد: این جشنواره با همت شهرداری کهریزک برگزار شده و در بازدیدی که امروز از آن داشتم، کیفیت برگزاری را بهتر از دوره‌های گذشته دیدم. افزایش تعداد غرفه‌ها و تنوع محصولات ارائه‌شده نیز از نکات قابل توجه این دوره است.





وی با بیان اینکه جشنواره با محوریت گل‌کلم و معرفی بخش کشاورزی برگزار می‌شود، افزود: انتظار می‌رود در کنار برگزاری این رویداد، به مسائل بخش کشاورزی، پایداری تولید و حفظ اراضی کشاورزی نیز توجه شود؛ به‌ویژه اگر قرار است جشنواره در سال‌های آینده ادامه پیدا کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به محدودیت منابع آبی گفت: بخش کشاورزی با کمبود آب روبه‌روست و در پنجمین سال خشکسالی قرار داریم؛ با این حال، کشاورزان از دانش و تجربه بالایی برخوردارند و در زمینه بهره‌وری و مدیریت مصرف آب عملکرد خوبی داشته‌اند.

امیرآبادی ادامه داد: با وجود کمبود آب، به‌واسطه بهره‌وری بالا و پیگیری تولید به شیوه‌های دانش‌بنیان، عملکرد کشاورزان کاهش نیافته و حتی افزایش داشته است. امیدواریم کشاورزان در مناطق مختلف از سامانه‌های نوین آبیاری استفاده کنند و توصیه‌های کارشناسی جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقات کشاورزی و مراکز علمی را در برنامه‌های تولیدی خود به کار بگیرند.

جشنواره گل‌کلم کهریزک، ویترینی برای ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی شهر

«علی کلهر» شهردار کهریزک در حاشیه چهارمین جشنواره گل‌کلم و در جمع خبرنگاران، با تبریک هفته بسیج به ملت ایران اظهار کرد: هم‌زمانی برگزاری جشنواره با هفته بسیج مایه خوشحالی است و این رویداد نیز مانند سال‌های گذشته، با مشارکت بخش‌های مختلف در حال برگزاری است.

وی هدف از برگزاری جشنواره گل‌کلم را معرفی ظرفیت‌های کهریزک دانست و افزود: تلاش کردیم تصویری متفاوت از این شهر ارائه دهیم و نشان دهیم که کهریزک در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و انبارداری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. برگزاری جشنواره‌ای با محوریت یکی از محصولات مهم کشاورزی منطقه، بخشی از این ظرفیت‌ها را به نمایش می‌گذارد.

شهردار کهریزک با قدردانی از تلاش مجموعه‌های شهرداری، روابط عمومی، معاونت‌ها، تعاونی روستایی، شورای بخش، دهیاران روستاهای اطراف و بخشدار گفت: برگزاری این جشنواره حاصل همکاری و مشارکت جمعی است. از اصحاب رسانه نیز درخواست می‌کنم با پوشش این رویداد، در معرفی کهریزک و توانمندی‌های آن نقش‌آفرینی کنند.

کلهر حمایت از کشاورزان و مشاغل خانگی را از دیگر اهداف جشنواره عنوان کرد و گفت: در این رویداد، زنان و خانواده‌هایی حضور دارند که با تلاش خود به اقتصاد خانواده کمک می‌کنند؛ همچنین کشاورزان منطقه فرصت یافته‌اند محصولات و توانمندی‌هایشان را معرفی کنند. جهاد کشاورزی نیز در این زمینه با برگزارکنندگان همکاری داشته است.

وی افزود: در کنار معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، برنامه‌های جشنواره با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود و برای روز جمعه نیز هم‌زمان با آیین اختتامیه، برنامه‌ای به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و با محوریت تکریم مادران و زنان پیش‌بینی شده است.