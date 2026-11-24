گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: حل چالش‌های اجتماعی با اقدامات جزیره‌ای امکان‌پذیر نیست و همه دستگاه‌ها باید با تعامل، همفکری و ارائه راهکارهای عملیاتی پای کار باشند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «آیت‌الله لطف‌الله دژکام» امام جمعه شیراز، در دیدار با سردار «قاسم رضایی» جانشین فرمانده کل انتظامی کشور و جمعی از مسئولان فراجای استان فارس در شیراز، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حکمرانی اجتماعی اظهار کرد: در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، هیچ‌یک از دستگاه‌ها نباید مسئولیت را از خود سلب کنند؛ چراکه حل این مسائل نیازمند همکاری و اشتراک‌گذاری صمیمانه دیدگاه‌ها و تجربه‌هاست.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح و ارتقای شیوه‌های حکمرانی افزود: در این مسیر باید ضمن پایبندی به چارچوب‌های فرهنگی، دینی و ملی، از تجربه‌های موفق سایر جوامع نیز استفاده کرد تا بتوان به راهکارهایی متناسب با شرایط کشور دست یافت.

راهکار عملیاتی برای آسیب‌های اجتماعی، نه صرفاً گزارش و سخنرانی

امام‌جمعه شیراز با اشاره به فعالیت هیئت اندیشه‌ورز مجلس خبرگان رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: مطالعاتی با همکاری مراکز علمی و اندیشکده‌ها آغاز شده تا میان فضای نظری و عرصه اجرا ارتباط مؤثرتری برقرار شود.

وی با تأکید بر اینکه نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی نباید به نادیده گرفتن زحمات آن‌ها منجر شود، تصریح کرد: در جلسات مرتبط با آسیب‌هایی مانند اعتیاد، صرف ارائه گزارش و سخنرانی کافی نیست و باید به دنبال راهکارهای عملیاتی برای مدیریت این معضلات باشیم.

دژکام همچنین از آماده‌سازی شش جلد کتاب در حوزه حکمرانی اجتماعی با همکاری اعضای مجلس خبرگان خبر داد و افزود: اگر هر دستگاه به‌تنهایی وارد میدان شود، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد؛ اما با هماهنگی و همراهی مجموعه‌ها می‌توان به راه‌حل‌های مؤثرتری رسید.

مدیریت فرهنگی شیراز با چالش‌های متفاوتی روبه‌روست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مذهبی و فرهنگی شیراز اظهار کرد: شیراز از یک سو حرم سوم اهل‌بیت(ع) است، اما از سوی دیگر در ذهنیت عمومی جامعه، تصویر متفاوتی از این شهر شکل گرفته است؛ موضوعی که مدیریت فرهنگی و اجتماعی آن را با دشواری‌هایی همراه می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با بیان اینکه اصلاح این ذهنیت نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات مستمر است، به تدوین سند سوم حرم اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و تلاش‌های مجموعه انتظامی استان در این زمینه را قابل تقدیر دانست.

قدردانی دژکام از عملکرد سردار ملکی در حوادث گذشته

وی در ادامه با قدردانی از عملکرد سردار عزیزالله ملکی، فرمانده پیشین انتظامی فارس، به برخی شرایط امنیتی دشوار استان از جمله حوادث دی‌ماه سال گذشته، جنگ ۴۰ روزه، بمباران ستاد فرماندهی انتظامی استان و پراکندگی نیروها اشاره کرد.

امام‌جمعه شیراز اظهار کرد: در این شرایط، اقدامات امنیتی و حفاظتی و مدیریت مسائل در سطح ملی و استانی موجب شد بتوانیم در برابر تهدیدها ایستادگی کنیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی آغازشده در مجموعه انتظامی استان، بر ضرورت تکمیل و توسعه این طرح‌ها تأکید کرد.

تأکید بر حمایت از فرمانده جدید انتظامی فارس

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آغاز مسئولیت سردار سلمان آدینه‌وند به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی استان فارس، برای وی آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد زمینه فعالیت و اجرای برنامه‌های جدید بدون موانع غیرضروری فراهم شود.

وی همچنین از فعالیت‌های فرهنگی مجموعه عقیدتی سیاسی فراجای فارس قدردانی کرد و برگزاری دسته‌های عزاداری در سالروز شهادت حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) را از جمله اقدامات فرهنگی قابل توجه این مجموعه دانست.

به گزارش تابناک، سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، به‌منظور حضور در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان فارس به شیراز سفر کرده بود و در جریان این سفر با نماینده ولی‌فقیه در استان فارس دیدار و گفت‌وگو کرد.