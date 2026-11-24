گروه استان‌ها - دو انبار بزرگ محل نگهداری مکمل‌های بدنسازی غیرمجاز و قاچاق در شیراز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شناسایی و کشف شد. ارزش اقلام مکشوفه حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، در پی گزارش‌های مردمی درباره نگهداری و توزیع مکمل‌های ورزشی غیرمجاز و قاچاق، کارشناسان حوزه مبارزه با قاچاق معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و هماهنگی مراجع قضایی، دو انبار بزرگ نگهداری این محصولات را در شیراز شناسایی کردند.

در بازرسی از این دو انبار، مقادیر قابل توجهی از انواع مکمل‌های بدنسازی غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش اولیه آن‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

منشأ تولید، ترکیبات واقعی و شرایط نگهداری محصولات قاچاق مشخص نیست و برخی از این فرآورده‌ها ممکن است حاوی مواد مؤثره اعلام‌نشده یا ترکیبات ممنوعه باشند.

مصرف‌کنندگان باید ضمن خرید مکمل‌های ورزشی از مراکز معتبر، پیش از خرید این محصولات، از اصالت و مجوز قانونی محصولات اطمینان حاصل کنند؛ چراکه مصرف فرآورده‌های غیرمجاز می‌تواند سلامت افراد را با مخاطرات جدی مواجه کند.

گفتنی است، گزارش‌های مردمی در شناسایی مراکز غیرمجاز مؤثر است و برخورد با مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور قاچاق با هدف صیانت از سلامت عمومی ادامه خواهد داشت.