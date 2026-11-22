گروه استان‌ها - در حالی که طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ نفر با علائم مسمومیت با متانول به بیمارستان‌های شیراز و مرودشت مراجعه کرده‌اند، یک نفر جان خود را از دست داده و چهار بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده‌اند؛ آماری نگران‌کننده که بار دیگر خطر مرگبار مصرف نوشیدنی‌های الکلی آلوده به متانول را در کانون توجه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس ، دکتر «امین نیاکان» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعلام این خبر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ بیمار با علائم مسمومیت ناشی از مصرف متانول (الکل صنعتی) به مراکز درمانی شیراز و مرودشت مراجعه کرده‌اند که متأسفانه یک نفر از آنان جان خود را از دست داده است.

وی با اشاره به وخامت وضعیت برخی بیماران افزود: چهار نفر از مراجعه‌کنندگان به دلیل شدت مسمومیت و شرایط نامساعد بالینی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارند.

متانول؛ سمی که ممکن است دیر خود را نشان دهد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هشدار نسبت به ماهیت خطرناک مسمومیت با متانول اظهار کرد: این نوع مسمومیت ممکن است در ۱۲ تا ۲۴ ساعت نخست بدون علامت یا با نشانه‌های خفیف بروز کند، اما با گذشت زمان احتمال پیشرفت سریع عوارض وجود دارد.

به گفته وی، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، درد شکم، ضعف و بی‌حالی از علائم اولیه مسمومیت با متانول است؛ با این حال، بروز تاری دید، حساسیت به نور، مشاهده لکه‌ها یا حالت برفکی در میدان بینایی و کاهش قدرت بینایی می‌تواند نشانه درگیری جدی‌تر باشد و حتی به نابینایی دائمی منجر شود.

نیاکان ادامه داد: در موارد شدید، متانول می‌تواند موجب اسیدی شدن شدید خون، کاهش سطح هوشیاری، گیجی، تشنج، کما، نارسایی تنفسی، آسیب‌های ماندگار مغزی و در نهایت مرگ شود. از این رو، تشخیص سریع و آغاز به‌موقع درمان بیمارستانی، نقشی تعیین‌کننده در نجات جان افراد دارد.

نبود علائم به معنای نبود خطر نیست

وی با تأکید بر اینکه هیچ روش خانگی برای خنثی کردن اثرات متانول وجود ندارد، از شهروندان خواست مصرف‌کنندگان نوشیدنی‌های الکلی یا فرآورده‌های مشکوک، حتی در صورت نداشتن علائم ظاهری، مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر نیندازند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هشدار داد: انتظار برای بروز علائم یا اقدام به درمان‌های خودسرانه می‌تواند فرصت طلایی درمان را از بین ببرد و احتمال بروز عوارض جبران‌ناپذیر و مرگ را افزایش دهد.