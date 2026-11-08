ثبت ۲۵ فوتی در حوادث جوی و ترافیکی کشور

به گزارش تابناک؛ از قدیم گفته اند که حادثه خبر نمی‌کند اما «سیل» خبر می‌کند و با برخی اقدامات پیشگیرانه می‌توان از جاری شدن سیل در معابر، وارد شدن خسارات به منازل افراد و کشته و مصدوم شدن شهروندان جلوگیری کرد. در سه روز اخیر که میزان بارندگی در اغلب استان‌های کشور افزایش یافته، امدادرسانی نیز در حال انجام است و به نظر می‌رسد با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده از قبیل لایروبی رودخانه‌ها و غیره باعث کاهش خسارات و آسیب‌ها شده است.





۱۴ استان‌درگیر حوادث جوی و بارندگی‌های شدید

به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور؛ ۱۴ استان از جمله اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران و مرکزی درگیر بارندگی شدید و حوادث جوی هستند.



خالدی با اشاره به ارایه خدمات امدادی در استانهای درگیر افزود: در این مدت، ۷۹۴ نفر از خدمات جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند. متأسفانه در این حوادث، یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست داد.



وی افزود: آب ۷۹ باب منزل مسکونی تخلیه شد و ۱۰۷ نفر به مناطق امن منتقل شدند. علاوه بر این ۴۷۲ نفر اقلام امدادی دریافت کردند.





بازگشایی ۲۱۰ محور روستایی و اتصال برق ۱۴۰ روستا



امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور می‌گوید: در حال حاضر ۱۸ هزار تیم عملیاتی در حال امدادرسانی هستند و ۸۰۰۰ تیم پشتیبان نیز برای ورود به عملیات در صورت نیاز آمادگی دارند. میزان بارش‌ها قابل‌توجه بوده تا این لحظه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده و میزان پرشدگی سدهای کشور به ۴۵ درصد رسیده است.



وی ادامه می‌دهد: ۱۲ محور اصلی و ۲۱۰ محور روستایی مسدود شده بودند که بازگشایی شده‌اند و ۴۰ راه روستایی باقی‌مانده نیز به‌زودی بازگشایی می‌شوند. همچنین در پی ریزش و رانش کوه در ۶ نقطه از خط ریلی درود–اندیمشک، با اقدام به‌موقع ۳۴۰۰ مسافر با ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس بدون هیچ‌گونه آسیبی به مقاصد خود منتقل شدند.



او ادامه می‌دهد: در بخش خدمات و زیرساخت‌ها، از ۱۸۰ روستایی که دچار قطعی برق شده بودند، برق ۱۴۰ روستا وصل شده است. همچنین آب‌گرفتگی ۱۳۰ واحد مسکونی با تلاش نیروهای هلال‌احمر و آتش‌نشانی تخلیه شد و در مجموع به ۱۶۰۰ نفر خدمات امدادی مستقیم ارائه شده است.





ثبت ۲۵ فوتی در حوادث جوی و ترافیکی کشور طی سه روز گذشته

مجتبی لشگری سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در سه روز اخیر با شروع بارش‌ها، حوادث مختلفی مانند سقوط درختان، گازگرفتگی، تصادف، انسداد راه‌ها، ریزش نمای ساختمان، سقوط تیربرق، آسیب به خودروها و قطعی موقت آب و برق و تلفن در برخی نقاط کشور رخ داد. در حوادث مربوط به مخاطرات جوی، در این بازه زمانی در مجموع چهار نفر کشته و ۱۱ نفر مصدوم شدند که علت بیشتر آنها رعدوبرق بود.



او درباره حوادث مربوط به گازگرفتگی و تصادفات ادامه می‌دهد: همچنین در همین بازه زمانی، ۲۱ نفر بر اثر تصادفات جاده‌های کل کشور کشته و ۵۳۴ نفر نیز مصدوم شدند. در حوادث مربوط به مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن نیز ۵۰ نفر مصدوم شدند و خوشبختانه در این دو روز فوتی با گازگرفتگی گزارش نشده است.

منبع: ایسنا