۵۷ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است

به گزارش تابناک؛ بر اساس آخرین آمار شرکت منابع آب ایران تا ۱۰ آبان‌ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور به ۲۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد.



با وجود افزایش ذخایر نسبت به سال گذشته، مقایسه وضعیت فعلی با متوسط ۱۰ ساله نشان می‌دهد حجم آب موجود در مخازن تنها ۵ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد. همچنین درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به حدود ۴۳ درصد رسیده و بیش از ۵۷ درصد ظرفیت سدها همچنان خالی است.





افزایش ۷۲ درصدی ورودی آب به سدهای کشور



بررسی آمار ورودی آب به مخازن سدهای کشور نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ آبان‌ماه، مجموع ورودی آب به سدها به یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب و متوسط ۱۰ ساله آن یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.



به این ترتیب، ورودی آب به سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته ۷۲ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.



در همین بازه زمانی، میزان خروجی آب از سدهای کشور به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.





دوستی، لار و طرق؛ در میان کم‌آب‌ترین سدهای کشور



بررسی وضعیت سدهای مهم کشور نشان می‌دهد با وجود بهبود ذخایر در مقیاس ملی، تعدادی از مخازن همچنان با شرایط نامطلوبی مواجه هستند.



سد دوستی در خراسان رضوی با تنها یک درصد پرشدگی و ۱۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب، یکی از نامطلوب‌ترین وضعیت‌ها را در میان سدهای مهم کشور دارد. میزان ذخایر این سد نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۹۵ درصد کاهش یافته است.



پس از آن، سد لار در استان تهران با ۲ درصد پرشدگی و ۲۳ میلیون مترمکعب ذخیره آب قرار دارد. ذخایر این سد نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.



سد طرق در خراسان رضوی نیز با تنها ۳ درصد پرشدگی و یک میلیون مترمکعب ذخیره آب، از دیگر سدهای دارای وضعیت نامطلوب است. میزان ذخایر این سد نسبت به متوسط ۱۰ ساله ۹۲ درصد کاهش یافته است.



سد بارادو در خراسان شمالی نیز با ۳ درصد پرشدگی و ۳ میلیون مترمکعب ذخیره آب در وضعیت نامناسبی قرار دارد. همچنین سد شمیل و نیان در هرمزگان با ۸ درصد پرشدگی و ۵ میلیون مترمکعب ذخیره آب از دیگر مخازن کم‌آب کشور محسوب می‌شود.





وضعیت سدهای تهران؛ لار تنها ۲ درصد پر است



در استان تهران و البرز نیز وضعیت سدها یکسان نیست. سد امیرکبیر با ۱۲۰ میلیون مترمکعب ذخیره، حدود ۶۷ درصد پرشدگی دارد؛ در مقابل، سد لار با ۲۳ میلیون مترمکعب ذخیره تنها ۲ درصد پر است.



میزان پرشدگی سدهای طالقان، لتیان و ماملو نیز به‌ترتیب ۳۷، ۲۷ و ۱۱ درصد گزارش شده است. به این ترتیب، سه سد لار، ماملو و لتیان همچنان با فاصله از وضعیت مطلوب ذخایر آبی مواجه هستند.



وضعیت متفاوت سدهای خوزستان و سایر استان‌ها



در مقابل، برخی سدهای کشور شرایط مناسب‌تری دارند. در استان خوزستان، سدهای کارون، دز و کرخه به‌ترتیب ۶۲، ۳۸ و ۴۰ درصد پرشدگی دارند. همچنین میزان پرشدگی سد مارون ۴۶ درصد گزارش شده است.



در استان آذربایجان شرقی نیز سدهای خداآفرین، ستارخان، شهید کاظمی و بارون در محدوده افزایش ذخایر نسبت به متوسط بلندمدت قرار دارند.



مقایسه آمار سدهای کشور نشان می‌دهد افزایش ذخایر نسبت به سال گذشته به معنای بهبود یکسان وضعیت منابع آبی در تمام استان‌ها نیست و همچنان تعدادی از سدهای مهم کشور با کاهش ذخایر نسبت به متوسط بلندمدت مواجه هستند.



بنابراین، اگرچه حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما با توجه به پرشدگی حدود ۴۳ درصدی مخازن و وضعیت نامطلوب برخی سدهای مهم، مدیریت منابع و مصارف آب همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.