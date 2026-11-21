گروه استان‌ها - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی و تعطیلی ۶ مرکز غیرمجاز درمانی در شیراز طی آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و با هشدار نسبت به انجام مداخلات زیبایی توسط افراد فاقد صلاحیت، تزریق غیرمجاز ژل و بوتاکس را از تخلفات پرتکرار این حوزه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، دکتر «امین نیاکان» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر گفت: در آبان‌ماه سال جاری، در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌های کارشناسان اداره نظارت بر درمان و با همکاری کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی و اداره دندانپزشکی، ۶ مرکز غیرمجاز درمانی در شیراز شناسایی و فعالیت آن‌ها متوقف شد.

وی با اشاره به تخلفات شناسایی‌شده در این مراکز اظهارکرد: تزریق ژل و بوتاکس از جمله موارد پرتکرار تخلف در حوزه خدمات زیبایی است که در برخی مراکز فاقد مجوز و توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه تزریق ژل و بوتاکس یک مداخله پزشکی و نیازمند دانش تخصصی است، اظهار کرد: انجام ایمن این اقدامات مستلزم شناخت دقیق آناتومی صورت، موقعیت عضلات و ساختارهای عصبی، تعیین دوز مناسب و انتخاب صحیح محل و عمق تزریق است.

نیاکان ادامه داد: هرگونه خطا در این فرآیند می‌تواند به انتشار اثر دارو در عضلات مجاور و بروز عوارضی از جمله افتادگی پلک و ابرو، عدم تقارن صورت، اختلال در حرکات طبیعی عضلات و دوبینی منجر شود؛ بنابراین این خدمات باید صرفاً توسط پزشکان واجد صلاحیت و در مراکز دارای مجوز قانونی ارائه شود.

وی همچنین نسبت به تبلیغات فریبنده و قیمت‌های غیرمتعارف برخی مراکز هشدار داد و گفت: شهروندان نباید صرفاً به دلیل پایین بودن هزینه خدمات زیبایی، از بررسی صلاحیت ارائه‌دهنده خدمت و اعتبار مجوز مرکز غافل شوند؛ چراکه مراجعه به مراکز غیرمجاز می‌تواند سلامت افراد را با خطرات جدی مواجه کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به راه‌های استعلام صلاحیت حرفه‌ای و مجوز مراکز درمانی بیان کرد: شهروندان می‌توانند برای بررسی صلاحیت پزشکان و پیراپزشکان به سامانه جست‌وجوی اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به نشانی https://membersearch.irimc.org و برای بررسی مجوز قانونی مؤسسات درمانی به سامانه صدور پروانه‌های وزارت بهداشت به نشانی https://parvaneh.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.

دکتر نیاکان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مراکز فاقد مجوز، ارائه خدمات درمانی توسط افراد فاقد صلاحیت یا تبلیغات گمراه‌کننده در این زمینه، موارد را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۹۰ و ۱۸۱۹ گزارش دهند تا موضوع از سوی مراجع مسئول بررسی و پیگیری شود.