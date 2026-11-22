گروه استان‌ها - رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ناکافی بودن اعتبار فعلی کالابرگ در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی، خواستار افزایش متناسب اعتبار این طرح با نرخ تورم، بازنگری در دهک‌بندی خانوارها و تسریع در ترخیص و انتقال کالاهای اساسی از بنادر شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، «محمدرضا رضایی‌کوچی» نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، اظهار کرد: اعتبار کالابرگ باید متناسب با قیمت واقعی اقلام ضروری افزایش یابد تا خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه بتوانند از مزایای این طرح حمایتی بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام دهک‌بندی اقتصادی خانوارها افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با ارزیابی دقیق و به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها، زمینه شناسایی افراد واجد شرایط را فراهم کند تا حمایت‌های دولتی به جامعه هدف واقعی اختصاص یابد.

رفع موانع تأمین و توزیع کالاهای اساسی

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس، در ادامه به اقدامات کمیسیون عمران برای رفع موانع تأمین و توزیع کالاهای اساسی تاکید کرد و ادامه داد: تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و انتقال سریع آن‌ها از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای از موضوعاتی است که به‌طور جدی در کمیسیون دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تهیه گزارش کمیسیون عمران درباره موانع واردات و صادرات و ارائه آن به صحن علنی مجلس، بر ضرورت حذف مقررات زائد، رفع موازی‌کاری‌ها و ایجاد مدیریت یکپارچه در پایانه‌های مرزی تأکید کرد.

افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین توقف طولانی‌مدت کالاها در مبادی ورودی کشور

رضایی‌کوچی، ادامه داد: توقف طولانی‌مدت کالاها در انبارها و مبادی ورودی کشور، هزینه‌های زنجیره تأمین را افزایش می‌دهد و در نهایت فشار این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود؛ از این‌رو باید موانع اداری و اجرایی ترخیص کالاها برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به تأثیر اظهارنظرهای مسئولان بر فضای روانی جامعه، خواستار دقت در اطلاع‌رسانی درباره مسائل اقتصادی، به‌ویژه موضوعات حساسی مانند بنزین شد و گفت: طرح مباحث غیرتخصصی و اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای می‌تواند موجب التهاب روانی و افزایش نگرانی در جامعه شود.

تأمین مسکن جوانان در آستانه ازدواج، از موضوعات مهم کشور است!

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس،، تأمین مسکن جوانان در آستانه ازدواج را از موضوعات مهم کشور دانست و با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، اظهار کرد: کشور از ظرفیت قانونی لازم برای واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های فاقد مسکن، به‌ویژه جوانان، برخوردار است و انتظار می‌رود دولت این موضوع را با جدیت دنبال کند.

وی همچنین گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین مسکن جوانان می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج داشته باشد.