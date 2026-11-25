گروه استان‌ها - پرونده مسمومیت با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز و مرودشت، با گذشت چند روز از وقوع حادثه، همچنان ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ از اعلام ۳۸ مراجعه‌کننده به مراکز درمانی و جان‌باختن یک نفر تا دستگیری هفت متهم، کشف تجهیزات بسته‌بندی و افزایش نگرانی‌ها درباره چرخه تهیه و توزیع نوشیدنی‌های آلوده به متانول. در تازه‌ترین گزارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز از ۳۴ مورد مسمومیت، یک فوتی و بستری بودن ۱۷ بیمار خبر داده شده است.

از مسمومیت ۳۸ نفر تا کشف کارگاه‌های مشروبات تقلبی؛ ماجرای تلخ متانول در شیراز و مرودشت به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول در شیراز و مرودشت، بار دیگر زنگ خطر عرضه و مصرف فرآورده‌های تقلبی و خطرناک را در استان فارس به صدا درآورد؛ حادثه‌ای که علاوه بر پیامدهای تلخ انسانی، ابعاد انتظامی و قضایی آن نیز با شناسایی محل‌های بسته‌بندی و دستگیری افراد مرتبط با پرونده در حال بررسی است.

ماجرا زمانی جدی‌تر شد که مراکز درمانی استان با موجی از مراجعه افرادی مواجه شدند که پس از مصرف نوشیدنی‌های الکلی مشکوک، علائم مسمومیت نشان داده بودند.

روایت آمار؛ ۳۸ مراجعه‌کننده و سپس اعلام ۳۴ مورد مسمومیت

در نخستین گزارش رسمی، کامران میرحاجی، دادستان مرکز استان فارس، از مراجعه ۳۸ نفر به مراکز درمانی دولتی خبر داد. به گفته وی، ۱۵ نفر از مراجعه‌کنندگان زن و ۲۳ نفر مرد بودند و ۱۸ نفر نیز در بیمارستان بستری شده بودند.

دادستان مرکز استان در همان مقطع اعلام کرد وضعیت جسمانی چهار نفر وخیم است و یکی از مصدومان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نیز دچار مرگ مغزی شده است.

دو روز گذشته نیز دکتر کوروش عزیزی، مشاور عالی رئیس دانشگاه و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آخرین وضعیت بیماران را تشریح کرد و از ثبت ۳۴ مورد مسمومیت ناشی از مصرف نوشیدنی‌های الکلی حاوی متانول در استان فارس خبر داد.

به گفته عزیزی، از مجموع این افراد یک نفر جان خود را از دست داده، ۱۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و ۱۶ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند. همچنین شش نفر از بیماران بستری به دلیل شدت مسمومیت و وخامت شرایط بالینی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

این آمارها مربوط به مقاطع مختلف اطلاع‌رسانی مسئولان است و نباید به‌عنوان آمارهای جداگانه یا قابل جمع با یکدیگر تلقی شوند.

علائم مسمومیت ممکن است با تأخیر ظاهر شود

دکتر عزیزی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ویژگی‌های خطرناک مسمومیت با متانول، نسبت به تأخیر در بروز علائم هشدار داد.

وی تأکید کرد ممکن است فرد در ساعات ابتدایی پس از مصرف نوشیدنی آلوده، نشانه مشخصی نداشته باشد و علائم با گذشت زمان ظاهر شوند؛ بنابراین نبود علائم اولیه به معنای بی‌خطر بودن مصرف نیست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به نقش تعیین‌کننده زمان در اثربخشی درمان گفت تشخیص به‌موقع و آغاز سریع اقدامات درمانی می‌تواند از پیشرفت مسمومیت و بروز عوارض جدی جلوگیری کند.

به گفته وی، مسمومیت شدید با متانول ممکن است به آسیب عصب بینایی، کاهش شدید بینایی و حتی نابینایی، آسیب‌های مغزی، تشنج، کما و مرگ منجر شود.

عزیزی همچنین از شهروندان خواست در صورت احتمال مصرف نوشیدنی حاوی متانول، حتی بدون مشاهده علائم، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند و از هرگونه خوددرمانی و درمان خانگی بپرهیزند.

هفت متهم در پرونده؛ سه محل بسته‌بندی مشروبات تقلبی پلمب شد

در بخش انتظامی پرونده، سردار «عزیزالله ملکی» فرمانده انتظامی استان فارس، از دستگیری هفت نفر در ارتباط با توزیع مشروبات الکلی تقلبی و مسموم در شیراز و مرودشت خبر داد.

به گفته وی، پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شدند.

همچنین در بازرسی از محل‌های متعلق به متهمان، تجهیزات مرتبط با بسته‌بندی، وکیوم و پلمب مشروبات الکلی کشف شد.

این در حالی است که دادستان مرکز استان فارس نیز از شناسایی و پلمب سه باب منزل خبر داده بود که به‌عنوان محل تهیه و الصاق برچسب مشروبات الکلی خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است

«کامران میرحاجی» دادستان مرکز استان فارس، با اشاره به آغاز تحقیقات گسترده درباره تهیه، تولید و توزیع مشروبات الکلی تقلبی اعلام کرد این پرونده با نظارت مقام قضایی به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است.

وی تأکید کرد پس از دستگیری هفت مظنون و شناسایی محل‌های مورد استفاده در فرآیند بسته‌بندی و برچسب‌گذاری، تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دارد و با عامل یا عوامل دخیل در این حادثه برخورد قاطع و بازدارنده قانونی خواهد شد.

پرسش‌های بی‌پاسخ؛ منشأ متانول کجاست و شبکه توزیع تا کجا امتداد دارد؟

اگرچه دستگیری هفت نفر و شناسایی سه محل مرتبط با بسته‌بندی مشروبات تقلبی، گامی در مسیر پیگیری این پرونده محسوب می‌شود، اما هنوز پرسش‌های مهمی درباره ابعاد این حادثه مطرح است.

نخست اینکه منشأ ورود متانول به نوشیدنی‌های مصرف‌شده چه بوده و محصولات آلوده در کدام مرحله از تهیه یا بسته‌بندی به این ماده سمی آغشته شده‌اند؟

دوم اینکه آیا افراد دستگیرشده صرفاً در مرحله بسته‌بندی و توزیع فعالیت داشته‌اند یا حلقه‌های دیگری از تهیه و عرضه این محصولات نیز شناسایی شده‌اند؟

همچنین باید مشخص شود محصولات مشکوک کشف‌شده تا چه اندازه از چرخه توزیع خارج شده‌اند و آیا احتمال عرضه محموله‌های مشابه در سایر مناطق استان وجود دارد؟

از سوی دیگر، ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول درباره مسیر توزیع این محصولات، گستره فعالیت افراد مرتبط و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اطلاع‌رسانی کنند.

یک حادثه با پیامدهای فراتر از برخورد قضایی

حادثه اخیر نشان داد مسمومیت با متانول را نمی‌توان صرفاً یک پرونده انتظامی یا قضایی دانست. این موضوع در کنار برخورد با عوامل تهیه و توزیع، به اطلاع‌رسانی عمومی، آگاهی‌بخشی درباره خطرات متانول و آمادگی نظام درمانی برای مواجهه سریع با موارد مسمومیت نیز نیاز دارد.

در این میان، نقش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اطلاع‌رسانی مستمر درباره وضعیت مصدومان و هشدارهای درمانی، در کنار اقدامات پلیس و دستگاه قضایی برای شناسایی شبکه توزیع، اهمیت ویژه‌ای دارد.

اکنون انتظار افکار عمومی این است که پرونده با اعلام دستگیری چند متهم و پلمب چند محل به حاشیه نرود و نتیجه تحقیقات درباره منشأ محصولات آلوده، حلقه‌های توزیع و میزان مسئولیت عوامل دخیل به‌صورت شفاف اعلام شود.

آنچه در شیراز و مرودشت اتفاق افتاد، تنها یک خبر درباره مسمومیت چند شهروند نیست؛ بلکه هشداری جدی درباره پیامدهای عرضه فرآورده‌های تقلبی و ضرورت برخورد ریشه‌ای با شبکه‌های توزیع محصولات مرگبار است.