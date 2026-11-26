گروه استان‌‎ها - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲۲۴ کیلو و ۴۹۳ گرم انواع مواد مخدر با تلاش ماموران پلیس مرکز استان، خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «حیدر حق جویان» فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: پس از اطلاع پلیس کرمانشاه مبنی بر حمل و نگهداری مواد مخدر توسط توزیع کنندگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل‌های نگهداری موادمخدر شده و پس از هماهنگی‌های قضائی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه در بازرسی‌های صورت از محل‌های شناسایی شده، ۲۲۴ کیلو و ۴۹۳ گرم انواع موادمخدر کشف شد، تصریح کرد: در این راستا ۱۱ نفر دستگیر و جهت صدور احکام لازم، روانه دستگاه قضائی شدند.

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