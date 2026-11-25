معاون استاندار کرمانشاه مطرح کرد:
بزرگداشت روز زن باید فراتر از آیینهای مناسبتی و تشریفاتی باشد
گروه استانها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، با گرامیداشت این مناسبت فرخنده، یادآوری سیره آن بانوی بزرگ اسلام را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه زن در فرهنگ اسلامی و نقشآفرینی بانوان در عرصههای گوناگون جامعه دانست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، در آستانه سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، جلسه برنامهریزی و هماهنگی بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر با حضور مسئولان استانی برگزار شد.در این نشست «بهرام سلیمانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، با گرامیداشت این مناسبت فرخنده، اظهار کرد: یادآوری سیره بانوی بزرگ اسلام فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه زن در فرهنگ اسلامی و نقشآفرینی بانوان در عرصههای گوناگون جامعه است.
وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) الگویی بی نظیر از ایمان، معرفت، مسئولیتپذیری و کرامت انسانی هستند، افزود: این بانوی بزرگوار در کنار نقش بنیادین خود در تحکیم بنیاد خانواده، حضوری آگاهانه و اثرگذار در مسائل اجتماعی و دفاع از حق داشتند. سیره ایشان بهروشن نشان میدهد که عفاف و پاکدامنی با حضور مسئولانه زن در جامعه منافاتی ندارد، بلکه پشتوانهای استوار برای اثرگذاری اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی به شمار میرود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، با یادآوری جلوههای درخشان این الگو در تاریخ معاصر ایران و بهویژه دوران دفاع مقدس و بحرانها، تصریح کرد: زنان ایرانی بارها ثابت کردهاند که در کنار مردان، در حفظ انسجام اجتماعی، امدادرسانی، حمایت از خانوادهها و ایستادگی در برابر دشواریها نقشی کلیدی و پیشران دارند. بر همین اساس، برگزاری مراسم بزرگداشت روز مادر باید فراتر از یک آیین مناسبتی، فرصتی برای تکریم مقام بانوان، تبیین جایگاه خانواده و معرفی الگوهای الهامبخش به نسل جوان باشد.
سلیمانی پیشنهاد کرد که در برنامهریزیهای پیشرو، حتماً از ظرفیت زنان فرهیخته و فعال استان بهرهگیری شده و بخشی از برنامهها به روایت بیواسطه تجربهها و خدمات ارزشمند زنان در دفاع مقدس اختصاص یابد.
در ادامه این جلسه، بستهای جامع از پیشنهادات اجرایی برای برگزاری باشکوهتر برنامههای هفته بزرگداشت مقام زن در استان کرمانشاه ارائه شد.
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