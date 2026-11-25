گروه استان‌‎ها - مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گفت:دهیاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت دقیق از مسائل و نیازهای روستاها، از مهم‌ترین ارکان مدیریت و پیشگیری هستند و توانمندی مدیریت روستایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار و آمادگی شهرستان و استان دارد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، امروز چهارشنبه دوره آموزشی «پدافند غیرعامل در روستاها» ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری‌های استان کرمانشاه، با حضور«اردلان حاتمی» ، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، «هوشنگ یوسفی» ، سرپرست فرمانداری کنگاور و جمعی از بخشداران و دهیاران در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.« اردلان حاتمی» مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری در این دوره آموزشی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تهدیدها و پیشگیری از بحران‌ها اظهار کرد: پدافند غیرعامل به زبان ساده، مجموعه اقداماتی است که پیش از وقوع بحران انجام می‌شود تا از آسیب دیدن مردم، زیرساخت‌ها و خدمات ضروری جلوگیری شود.



وی با تأکید بر جایگاه دهیاران در نظام مدیریت بحران، افزود: دهیاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت دقیق از مسائل و نیازهای روستاها، از مهم‌ترین ارکان مدیریت و پیشگیری هستند و توانمندی مدیریت روستایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار و آمادگی شهرستان و استان دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحرانی گفت: تأمین و پایداری آب، برق، نان و سایر نیازهای اساسی مردم باید در اولویت برنامه‌های دهیاران قرار گیرد و حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی شرایط اضطراری با جدیت دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره پدیده ال‌نینو، بر ضرورت پرهیز از بزرگ‌نمایی و توجه به ارزیابی‌های علمی تأکید کرد و با اشاره به تفاوت بارندگی در مناطق مختلف استان اظهار کرد: کنگاور در شرایط خشکسالی قرار دارد و میزان بارندگی‌های اخیر در این شهرستان کمتر از ۲۰ میلی‌متر بوده، در حالی که بارندگی در پاوه از ۱۳۰ میلی‌متر فراتر رفته است.

حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده درباره موضوع آب باینگان، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، مدیریت صحیح مسائل و جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند از موضوعات و مطالبات مردمی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و انقلابی کنگاور و تقدیم شهدای فراوان در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و مسائل این شهرستان تأکید کرد.

در ادامه این دوره، هوشنگ یوسفی، سرپرست فرمانداری کنگاور نیز آموزش و آگاهی‌بخشی را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها دانست و گفت: دهیاران به‌عنوان نزدیک‌ترین حلقه مدیریت اجرایی به مردم، در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیش‌بینی تهدیدها، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تداوم خدمات‌رسانی نقش مهمی دارند.

این دوره آموزشی با برنامه‌ریزی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه و با هدف ارتقای دانش، آمادگی و توانمندی دهیاران در حوزه پدافند غیرعامل برگزار شد.

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