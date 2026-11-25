گروه استان‌‎ها - سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۱۴ هزار و ۸۶۲ لیتر روغن خودرو احتکاری در کرمانشاه به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «حمزه احمدی» سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه اظهارکرد: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود مقدار زیادی روغن خودرو احتکاری در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار محل احتکار شده و پس از هماهنگی‌های قضائی و با همراهی سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته از انبار مذکور، ۱۴ هزار و ۸۶۲ لیتر روغن خودرو احتکار شده که طبق نظر کارشناسان ارزش آن‌ها به ۱۵۰ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

وی در پایان از تشکیل پرونده ای در این خصوص خبر داد و گفت: موضوع تحت رسیدگی قرار دارد.

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