گروه استان‌‎ها - فرمانده انتظامی جوانرود از دستگیری ۷۰ نفر سارق و کشف ۱۱۲ فقره انواع سرقت در این شهرستان از ابتدای سال جاری تا پایان آبان خبر داد.

دستگیری ۷۰ سارق در جوانرود/ توقیف ۳۸۵ دستگاه خودرو و ۳۷۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «مازیار امینی»فرمانده انتظامی جوانرود اظهار کرد: اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی یکی از برنامه‌های همیشگی پلیس جوانرود برای تامین امنیت پایدار شهروندان است.



وی ادامه داد: در نتیجه اجرای این طرح‌ها، از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، ۷۰ نفر سارق دستگیر و از آن‌ها ۱۱۲ فقره سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی جوانرود همچنین با اشاره به کشف ۱۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز، یادآوری کرد: ۳۴ قبضه از این تعداد را سلاح جنگی و ۷۸ قبضه سلاح شکاری تشکیل می‌دهند.

وی در عین حال، کشف ۷ کیلو و ۷۸۶ گرم انواع مواد مخدر را از دیگر اقدامات انجام گرفته پلیس جوانرود در ۸ ماهه سپری شده از سال جاری عنوان کرد.

امینی ادامه داد: کشف یک هزار و ۲۴۶ لیتر انواع سوخت قاچاق و ۱۳۳ هزار نخ سیگار فاقد مجوز را از دیگر برنامه‌های پلیس جوانرود در راستای مقابله با قاچاق کالا برشمرد.

وی در پایان گفت: توقیف ۳۸۵ دستگاه خودرو و ۳۷۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و انتقال آن‌ها به پارکینگ را از دیگر اقدامات پلیس جوانرود تا پایان آبان ماه عنوان کرد.

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