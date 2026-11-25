گروه استان‌‎ها - استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش تولید در شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با رویکردی حمایتی، تسهیل‌گر و کارشناسی در کنار تولیدکنندگان باشند و ضمن برخورد قاطع با تخلفات احتمالی، از ایجاد موانع اداری و حاشیه‌های غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری کنند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه امروز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از ظرفیت‌های تولیدی اظهار کرد: امروز کشور در شرایط خاصی از جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف قرار دارد و در چنین وضعیتی حمایت از تولید و حفظ اشتغال باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باشد.



وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه در زمان محدودیت انرژی، بخش تولید باید آخرین اولویت اعمال محدودیت باشد، افزود: تولید با اقتصاد، درآمد و زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و همه ما وظیفه داریم در هر شرایطی موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های نظارتی و متولیان بخش تولید تصریح کرد: هر واحد تولیدی دارای دستگاه متولی و تخصصی است و دستگاه‌های نظارتی هنگام ورود به موضوعات مرتبط با این واحدها باید با هماهنگی دستگاه متولی و بهره‌گیری از اطلاعات فنی و کارشناسی آن اقدام کنند تا بررسی‌ها دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌ها جامع‌تر باشد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن تخلفات نیست، گفت: هر جا تخلفی وجود داشته باشد، باید با قاطعیت و مطابق قانون برخورد شود، اما شیوه نظارت نیز باید اصولی و متناسب با شرایط فعالیت واحدهای تولیدی باشد؛ نباید مدیران تولیدی را به دلیل برخی ابهامات و مسائل قابل بررسی، درگیر پرونده‌ها و رفت‌وآمدهای غیرضروری اداری و قضایی کنیم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت و شأن مدیران واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: به‌جای استفاده از ادبیاتی مانند احضار، باید از تولیدکنندگان دعوت شود تا با حضور در جلسات و ارائه توضیحات، ابهامات موجود برطرف شود. اعتماد، احترام و تعامل با فعالان اقتصادی باید در کنار نظارت قانونی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پرونده مطرح‌شده درباره یکی از واحدهای پتروشیمی استان گفت: مقرر شد دستگاه تخصصی متولی با همکاری پلیس اقتصادی، بررسی جامع و کارشناسی در خصوص نحوه عرضه محصولات، الزامات عرضه در بورس، شرایط فروش خارج از بورس و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلالات بازار انجام دهد و بر اساس اطلاعات مستند، گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری دستگاه‌های نظارتی تهیه شود.

حبیبی تأکید کرد: هدف از این بررسی‌ها باید روشن شدن ابعاد موضوع، رفع ابهامات و ارائه راهکار باشد و در صورت وجود ایراد، ابتدا با رویکرد اصلاحی و تذکر لازم، زمینه ادامه فعالیت واحد تولیدی فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از مدیران و فعالان اقتصادی که در شرایط دشوار کشور فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف نکرده‌اند، گفت: این مجموعه‌ها در شرایط جنگ اقتصادی مسئولیت سنگینی در حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور بر عهده دارند و همه دستگاه‌ها باید برای تداوم فعالیت آن‌ها همکاری کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه این نشست با اشاره به اجرای مصوبه سفر رئیس‌جمهور در خصوص احداث کارخانه قند سوم استان، این طرح را از پروژه‌های مهم و مورد نیاز بخش کشاورزی و اقتصاد کرمانشاه دانست و بر ضرورت تعیین تکلیف سریع تأمین مالی آن تأکید کرد.



حبیبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی سرمایه‌گذار برای ثبت شرکت‌ها، خرید زمین و پیگیری مقدمات اجرای طرح اظهار کرد: این پروژه از نظر اقتصادی و کشاورزی دارای اهمیت است و با توجه به ظرفیت تولید چغندرقند در استان، می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد اشتغال داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی طرح باید بر اساس بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام شود، افزود: بانک‌ها و سرمایه‌گذاران هر دو باید با شفافیت درباره میزان آورده، سهم تسهیلات، دوره بازپرداخت و توجیه اقتصادی پروژه به توافق برسند تا منابع مالی کشور به‌درستی در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.



استاندار کرمانشاه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم بانکی برای تأمین مالی این پروژه را مطرح کرد و گفت: بانک‌های علاقه‌مند می‌توانند با مشارکت در قالب یک کنسرسیوم، زمینه تأمین مالی این طرح را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه نباید برای اجرای طرح‌های مهم اقتصادی منتظر تصمیم‌گیری از مرکز ماند، افزود: مدیران بانکی استان باید با ابتکار عمل، جلسات کارشناسی را برگزار و توافقات لازم را در قالب صورت‌جلسه کنسرسیوم تنظیم کنند تا پس از تأیید در ستاد سرمایه‌گذاری، موضوع از طریق مدیران بانکی در تهران نیز پیگیری و عملیاتی شود.

حبیبی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های آبی و کشاورزی منطقه محل اجرای طرح، خواستار بررسی دقیق موضوع بارگذاری واحدهای تولیدی و آثار آن بر منابع آب شد و تصریح کرد: توسعه صنعتی و کشاورزی باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های منطقه، میزان آبدهی منابع، کیفیت آب و نیاز سایر واحدهای تولیدی انجام شود.

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