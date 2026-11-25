نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه مطرح کرد:
بسیج، سد مستحکم ملت ایران برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است
گروه استانها - نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، بسیج را نماد ایمان، اخلاص، فداکاری و استقامت ملت ایران دانست و گفت: تا زمانی که روحیه بسیجی در میان مردم ریشه دارد، دشمنان نمیتوانند به این آبوخاک تعرض کنند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، حجتالاسلاموالمسلمین «حبیبالله غفوری» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه امروز چهارشنبه در یادواره شهید قائد امت، امام خامنهای، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهدای جنگ رمضان و همه شهدای والامقام، اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا چشم و چراغ جامعه اسلامی هستند و همانگونه که شهدا مشعل هدایت و نور در مسیر صراط مستقیم الهیاند، خانوادههای آنان نیز با صبر، استقامت و ایثار خود چراغ راه جامعه محسوب میشوند.
وی با قدردانی از مجاهدتها و ایستادگی خانوادههای شهدا، رزمندگان و جانبازان در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افزود: بهعنوان خادم مردم شریف استان کرمانشاه، قدردان استقامت، صبر و مجاهدت شما در مسیر دفاع از انقلاب و کشور هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به جنگهای اخیر و حضور دشمنان در برابر ملت ایران ،عنوان کرد: دشمنان بینالمللی، استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و مزدوران منطقهای آنان با تمام توان و مجهز به پیشرفتهترین تجهیزات نظامی به جنگ ملت ایران آمدند، اما به لطف خداوند متعال، این ملت بزرگ بر دشمنان خود پیروز شد.
وی ادامه داد: دشمنان در عرصههای نظامی، سیاسی و امنیتی با شکست مواجه شدند و پس از ناکامی در جنگ، بار دیگر به دنبال آن هستند که با مسلح کردن مزدوران داخلی، امنیت کشور را مختل کنند؛ اما ملت ایران با روحیه بسیجی و ایمان راسخ خود در برابر این توطئهها ایستادگی خواهد کرد.
حجت الاسلام غفوری با تبریک هفته بسیج به بسیجیان سراسر کشور، بسیج را نماد نورانیت، معنویت، اخلاص، فداکاری، استقامت، حقطلبی و حقجویی دانست و گفت: تا زمانی که شجره طیبه بسیج در این کشور وجود دارد و روحیه بسیجی در وجود مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار ریشه دارد، هیچ دشمن خارجی یا مزدور داخلی نمیتواند به این آبوخاک مقدس تعرض کند.
وی با اشاره به شهدای فرمانده و مدافعان کشور که تصاویر آنان در این مراسم به نمایش درآمده بود، تصریح کرد: افتخار این فرماندهان بزرگ، بسیجی بودن بود؛ شهید سلامی یک بسیجی تمامعیار بود که بسیجی زندگی کرد و بسیجی به شهادت رسید. شهید حاجیزاده و شهید باقری نیز از فرماندهان بزرگی بودند که در مسیر دفاع از کشور مجاهدت کردند.
امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در تربیت فرماندهان و تقویت جبهه مقاومت، از مجاهدتهای شهدای دفاع از کشور و مقاومت یاد کرد و افزود: روحیه جوانمردی، شجاعت و مجاهدت مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه در عرصههای مختلف دفاع از کشور و مقاومت، همواره نقشآفرین بوده است.
وی با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود روحیه ایثار و مقاومت مردم ایران را نادیده گرفتهاند، خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس نشان دادند که در صورت ایستادگی در برابر دشمن، از استقامت و روحیه بزرگی برخوردارند و صحنههای دفاع و ایثار گذشته میتواند بار دیگر در برابر تهدیدها تکرار شود.
حجت الاسلام غفوری در پایان گفت: به وجود شما افتخار میکنیم و به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، از تلاشها، مجاهدتها، استقامت و همراهی شما قدردانی میکنیم؛ هرچند زبان از بیان عظمت این ایثارگریها و قدردانی شایسته از آن قاصر است.
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