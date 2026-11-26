



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،با برنامه‌ریزی برای برگزاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و پنجمین دوره جشنواره هنرهای مفهومی، بار دیگر ظرفیت‌های هنری خود را در عرصه هنرهای معاصر کشور به نمایش می‌گذارد؛ رویدادی که با محوریت هنرهای نوین و موضوع آب، زمینه حضور و رقابت گروه‌های هنری استان‌های مختلف را فراهم خواهد کرد.



براساس این گزارش ، روزبه حبیبیان با پیشنهاد مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و با حکم سیدعباس میرهاشمی، دبیرکل جشنواره هنرهای تجسمی فجر، برای سومین دوره متوالی مسئولیت مدیریت هنری این جشنواره در کرمانشاه را بر عهده گرفت.

حبیبیان در دوره هفدهم جشنواره هنرهای تجسمی فجر عنوان مدیر هنری شایسته تقدیر را کسب کرد و در دوره هجدهم نیز در میان مدیران هنری برگزیده کشور قرار داشت.

بخش استانی نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان «سرزمین من؛ در ستایش آب» طی ماه‌های دی و بهمن برگزار می‌شود. این دوره با تمرکز بر هنرهای نوین و در قالب رقابت گروه‌های هنری استان‌ها، به دنبال ایجاد فرصتی برای ارائه آثار خلاقانه و تجربه‌های تازه هنری است.

کرمانشاه نیز در امتداد تجربه چهار دوره برگزاری جشنواره هنرهای مفهومی، هم‌زمان با این رویداد ملی، پنجمین دوره جشنواره هنرهای مفهومی را برگزار خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند به توسعه جریان هنر معاصر، تقویت جایگاه هنرمندان استان و معرفی توانمندی‌های فرهنگی کرمانشاه در سطح ملی کمک کند.

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