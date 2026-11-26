



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات صنفی، گشت‌های مشترک نظارتی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و اسلام‌آبادغرب از نانوایی‌ها و مراکز عرضه و فروش محصولات غذایی بازدید کردند.



در جریان این بازدیدها، عملکرد واحدهای صنفی از نظر رعایت نرخ‌های مصوب، کیفیت و وزن نان، درج قیمت، رعایت ضوابط بهداشتی، نحوه عرضه محصولات غذایی و ارائه فاکتور خرید مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بازرسان ضمن تذکر به واحدهای صنفی در خصوص رعایت قوانین و مقررات، بر برخورد قانونی و قاطع با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و سایر تخلفات صنفی تأکید کردند.

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