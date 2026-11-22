رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسلام آباد غرب
جریمه ۷ میلیارد ریالی قاچاقچی درخت بلوط در اسلام آباد غرب
گروه استانها - رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسلام آباد غرب ازجریمه ۷ میلیارد و۶۶۰ میلیون ریال قاچاقچی درخت بلوط خبر داد
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«زیبا رضایی »رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسلام آباد غرب اظهارکرد: پرونده قاچاق ۳۷ اصله درخت بلوط جنگلی به ارزش ۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اسلام آباد غرب رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۷ میلیارد و۶۶۰ میلیون ریال معادل دو برابرارزش کالا جریمه نقدی محکوم کرد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسلام آباد غرب گفت: با گزارش مامورین منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد غرب پیرامون کشف درخت بلوط از داخل یک دستگاه وانت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
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