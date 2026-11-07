۸۰ نانوایی متخلف در کرمانشاه پلمب شد





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، « علیرضا لطفی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه امروز شنبه ۱۶ آبان در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتیدر نشست خبری که برگزار شد، با اشاره به اینکه بازار نان در کرمانشاه با تناقضی قابل تأمل روبه‌رو است؛ اظهار کرد:قیمت‌ها افزایش یافته، اما نه کیفیت نان بهتر شده و نه وزن آن افزایش پیدا کرده است. در همین شرایط، برخی نانوایی‌ها به جای تبدیل آرد یارانه‌ای به نان، آن را به بازار آزاد می‌فرستند؛ تخلفی که ابعاد اقتصادی آن قابل توجه است.

وی افزود: نانوایی‌ها متخلف‌ترین صنف در حوزه کالا و خدمات هستند که بیشترین تخلفات این واحدها مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه خارج از شبکه آرد است.

وی با اشاره به فاصله چشمگیر قیمت آرد دولتی و بازار آزاد اظهار کرد: هر کیسه آرد دولتی حدود ۹۰ هزار تومان قیمت دارد، اما برخی نانوایی‌های متخلف همین آرد را با قیمت پنج تا شش میلیون تومان در بازار آزاد می‌فروشند.

لطفی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال بیش از ۸۰ نانوایی متخلف در استان پلمب شده‌اند، افزود: این میزان برخورد در مقایسه با سایر واحدهای صنفی قابل توجه است.

وی در بخش دیگری از این نشست، برخورد با پزشکان زیرمیزی‌بگیر را از اولویت‌های حوزه بهداشت و درمان دانست و تأکید کرد: در این زمینه هیچ اغماضی نخواهیم داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به وجود سوابق ابطال پروانه پزشکی در پرونده‌های تعزیراتی، گفت: پزشکانی که چندین بار مرتکب تخلف شوند، با برخورد جدی مواجه شده و پروانه پزشکی آنها باطل خواهد شد. همچنین از شهروندان خواست در صورت مواجهه با درخواست مبالغ خارج از ضوابط از سوی پزشکان، موضوع را گزارش کنند.

وی در تشریح عملکرد تعزیرات استان، گفت: طی نیمه نخست امسال پنج هزار و ۲۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده و پنج هزار و ۳۱ پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است.

به گفته لطفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، ندادن فاکتور و درج نکردن قیمت از مهم‌ترین تخلفات بازار است؛ با این تفاوت که اکنون گران‌فروشی و کم‌فروشی جای عدم درج قیمت را در صدر تخلفات گرفته‌اند.

وی از تشکیل هزار و ۹۹۱ پرونده قاچاق کالا و ارز خبر داد که هزار و ۷۶۵ مورد آن رسیدگی و مختومه شده است. در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۲۱۱ پرونده تشکیل و ۲۰۶ پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از آغاز فعالیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار با ریاست استاندار و دبیری تعزیرات خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و بیش از یک ماه از آغاز فعالیت آن می‌گذرد.همچنین تمرکز این قرارگاه صرفاً بر تخلفات خرد صنفی نیست، شناسایی تخلفات بزرگ و عمده در شرکت‌ها، کارخانه‌ها و انبارها در دستور کار قرار دارد و نگهداری کالا خارج از ضوابط و ثبت نکردن موجودی در سامانه‌های مربوطه با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی فعالیت پارکینگ‌های غیرمجاز را از دیگر موضوعات مورد شکایت مردم دانست و گفت: علاوه بر اعمال جریمه‌های سنگین، تعدادی از پارکینگ‌های متخلف شناسایی و پلمب شده‌اند. وسه تا چهار پارکینگ در محدوده خیابان مدرس کرمانشاه به دلیل نداشتن مجوز و تخلف پلمب شده‌اند.

لطفی در پایان از پیگیری راه‌اندازی میادین عرضه مستقیم کالا در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰ جلسه برای اجرای این طرح برگزار شده و قرار است کالاهایی مانند گوشت، روغن و حبوبات بدون واسطه به مصرف‌کنندگان عرضه شود.

وی سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ را مسیر ثبت شکایت‌های مردمی عنوان کرد و خواستار مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات بازار شد.

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