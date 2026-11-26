گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید بر اینکه بسیج یک تفکر و فرهنگ مردمی است، گفت: فرهنگ بسیجی، فرهنگ خدمت صادقانه و بی‌منت، کمک به مستضعفان، عمل به‌هنگام و ایستادگی در برابر دشمنان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در مراسم عطر افشانی و گلباران مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای استان کردستان، بسیج را میراث گران‌بهای امام خمینی(ره) و یکی از حرکت‌دهندگان انقلاب اسلامی دانست.





وی با اشاره به اینکه بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه تفکر و فرهنگی برخاسته از بطن مردم و برای مردم است، اظهار کرد: امام راحل بسیج را شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری توصیف کردند که شکوفه‌های آن رایحه خوش خدمت و شهادت را به جهانیان می‌رساند و امروز شاهد تحقق این فرمایش در عرصه‌های مختلف هستیم.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به فرمان تاریخی تشکیل بسیج در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸، افزود: مردم و رزمندگان با لبیک به فرمان امام راحل، برای عبور انقلاب و کشور از بحران‌ها و تقویت بنیه دفاعی وارد میدان شدند و در دوران دفاع مقدس، با وجود کمبود امکانات و تجهیزات، با تکیه بر ایمان، اعتقاد به ولایت و اعتماد به وعده‌های الهی در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

سردار رضایی ادامه داد: فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت به نسل‌های بعد منتقل شده است و امروز نیز جوانان با آگاهی از خطرات و احتمال شهادت، در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور حضور دارند؛ این حضور نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن فرهنگ بسیجی در جامعه است.

وی فرهنگ بسیجی را فرهنگ خدمت صادقانه و بی‌منت، کمک به مستضعفان، عمل به‌هنگام و مقابله با دشمنان دانست و تصریح کرد: آحاد مردم از فرماندهان، دانشمندان، کارمندان، روحانیون و اقشار مختلف جامعه با روحیه بسیجی به نظام و انقلاب خدمت می‌کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با بیان اینکه تفکر بسیجی محدود به مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی نیست، گفت: این فرهنگ به فراتر از مرزها نیز منتقل شده و در محور مقاومت، مردم با همین تفکر در برابر زورگویان و ظالمان ایستادگی می‌کنند.

سردار رضایی در پایان با اشاره به جایگاه شهدا در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: عزت، شکوه، صلابت، پیشرفت و هر آنچه امروز داریم، مدیون و مرهون شهداست و باید با ادامه دادن راه واقعی آنان، پاسدار آرمان‌های شهدا باشیم.