فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان تأکید کرد؛
بسیج یک سازمان نیست؛ تفکر و فرهنگی برخاسته از مردم است + فیلم
گروه استانها - فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با تأکید بر اینکه بسیج یک تفکر و فرهنگ مردمی است، گفت: فرهنگ بسیجی، فرهنگ خدمت صادقانه و بیمنت، کمک به مستضعفان، عمل بههنگام و ایستادگی در برابر دشمنان است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در مراسم عطر افشانی و گلباران مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای استان کردستان، بسیج را میراث گرانبهای امام خمینی(ره) و یکی از حرکتدهندگان انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به اینکه بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه تفکر و فرهنگی برخاسته از بطن مردم و برای مردم است، اظهار کرد: امام راحل بسیج را شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری توصیف کردند که شکوفههای آن رایحه خوش خدمت و شهادت را به جهانیان میرساند و امروز شاهد تحقق این فرمایش در عرصههای مختلف هستیم.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به فرمان تاریخی تشکیل بسیج در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸، افزود: مردم و رزمندگان با لبیک به فرمان امام راحل، برای عبور انقلاب و کشور از بحرانها و تقویت بنیه دفاعی وارد میدان شدند و در دوران دفاع مقدس، با وجود کمبود امکانات و تجهیزات، با تکیه بر ایمان، اعتقاد به ولایت و اعتماد به وعدههای الهی در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
سردار رضایی ادامه داد: فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت به نسلهای بعد منتقل شده است و امروز نیز جوانان با آگاهی از خطرات و احتمال شهادت، در عرصههای مختلف دفاع از کشور حضور دارند؛ این حضور نشاندهنده ریشهدار بودن فرهنگ بسیجی در جامعه است.
وی فرهنگ بسیجی را فرهنگ خدمت صادقانه و بیمنت، کمک به مستضعفان، عمل بههنگام و مقابله با دشمنان دانست و تصریح کرد: آحاد مردم از فرماندهان، دانشمندان، کارمندان، روحانیون و اقشار مختلف جامعه با روحیه بسیجی به نظام و انقلاب خدمت میکنند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با بیان اینکه تفکر بسیجی محدود به مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی نیست، گفت: این فرهنگ به فراتر از مرزها نیز منتقل شده و در محور مقاومت، مردم با همین تفکر در برابر زورگویان و ظالمان ایستادگی میکنند.
سردار رضایی در پایان با اشاره به جایگاه شهدا در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: عزت، شکوه، صلابت، پیشرفت و هر آنچه امروز داریم، مدیون و مرهون شهداست و باید با ادامه دادن راه واقعی آنان، پاسدار آرمانهای شهدا باشیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.