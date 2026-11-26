کشف ۵۸ رأس دام قاچاق در نوار مرزی بانه
گروه استانها - فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف ۵۸ رأس دام سبک و سنگین قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: مرزبانان با اجرای عملیاتهای هدفمند، مانع خروج این احشام از کشور شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سرهنگ «مراد هنرور» ، فرمانده هنگ مرزی بانه، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام و با رصد و پایش مستمر نوار مرزی، تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور شناسایی شد.
وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشتهای هدفمند و کمین در مناطق صعبالعبور مرزی، طی عملیاتهایی غافلگیرانه موفق شدند ۴۹ رأس دام سبک و ۹ رأس دام سنگین از نوع گوساله را پیش از خروج از کشور کشف کنند.
فرمانده هنگ مرزی بانه ادامه داد: قاچاقچیان پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند و شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.
هنرور در پایان با اشاره به ارزش دامهای کشفشده و سایر اقلام قاچاق، خاطرنشان کرد: ارزش مجموع کشفیات برابر اعلام کارشناسان، ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
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