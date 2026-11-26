واریز ۵۶ میلیارد تومان به حساب مرزنشینان سقز از محل طرح کولبری
گروه استانها - فرماندار ویژه سقز از واریز ۵۶ میلیارد تومان به حساب دارندگان کارت مرزنشینی از ابتدای اجرای طرح کولبری خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۱۳ میلیون دلار از طریق گمرک سیف این شهرستان وارد شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «ضیاالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه سقز، از واریز ۵۶ میلیارد تومان به حساب دارندگان کارت مرزنشینی از محل واردات کالا در قالب طرح کولبری خبر داد و اظهار کرد: این مبلغ از ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون به مشمولان این طرح پرداخت شده است.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی گمرک سیف سقز و برنامهریزی برای ارتقای ظرفیت آن در آینده افزود: تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۱۳ میلیون دلار از طریق این بستر اقتصادی وارد شهرستان شده است.
فرماندار ویژه سقز، بازگشایی بازارچه و گمرک سیف را از اقدامات حمایتی دولت در راستای تقویت معیشت مرزنشینان و اقشار کمدرآمد دانست و گفت: فعالیت این مجموعه علاوه بر تسهیل مبادلات مرزی، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی منطقه باشد.
نعمانی با بیان اینکه ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار در سقز در سامانه مبادلات مرزی ثبتنام کردهاند، تصریح کرد: این خانوارها شامل ساکنان محدوده ۲۰ کیلومتری مرز و خانوارهای دهکهای اول و دوم درآمدی هستند که میتوانند از مزایای قانون تجارت مرزنشینی در قالب طرح کولبری بهرهمند شوند.
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