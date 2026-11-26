به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «یحیی الهی» با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با مخلان نظم و آرامش عمومی و مقابله با اقدامات اراذل و اوباش، طرح ویژه‌ای در شهرستان سنندج به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵ نفر از افراد مرتبط با اقدامات مخل امنیت عمومی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر اینکه پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای با رفتارهای هنجارشکنانه، آرامش شهروندان را برهم بزنند، تصریح کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت با جدیت در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.

سردار الهی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت پایدار و صیانت از آرامش و آسایش شهروندان از اولویت‌های اصلی پلیس است و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک و اقدامات مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.