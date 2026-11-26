گروه استان‌ها - مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در عرصه‌های مدیریتی گفت: ملاک واگذاری مسئولیت‌ها باید شایستگی و توانمندی افراد باشد و هیچ محدودیتی برای حضور بانوان در جایگاه‌های مدیریتی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، آیین تجلیل از بانوان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان‌ها، به مناسبت گرامیداشت روز مادر و هفته زن، صبح امروز برگزار شد.

در این مراسم، «فرزاد خاکی» ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات بانوان شاغل در این مجموعه، اظهار کرد: بانوان همکار از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی‌های ارزشمندی برخوردارند و باید زمینه حضور مؤثر آنان در بخش‌های مختلف مدیریتی و اجرایی فراهم شود.

وی با اشاره به واگذاری برخی مسئولیت‌های کلیدی به بانوان در دوره مدیریتی خود افزود: واگذاری این جایگاه‌ها نشان‌دهنده اعتماد به تخصص و توانایی بانوان است و اعتقاد داریم هیچ مانعی برای حضور آنان در مسئولیت‌های مدیریتی وجود ندارد.

خاکی با بیان اینکه شایستگی باید ملاک اصلی انتخاب مدیران باشد، از بانوان شاغل خواست با اعتمادبه‌نفس و انگیزه، توانایی‌های خود را نشان دهند و برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر تلاش کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین با قدردانی از خدمات بانوان در ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها، نقش آنان را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های این مجموعه مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد زمینه حضور بیشتر بانوان توانمند در جایگاه‌های مدیریتی فراهم شود.

در پایان این مراسم، از بانوان شاغل در مجموعه ورزش و جوانان استان و شهرستان‌ها تجلیل شد.