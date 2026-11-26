گروه استان‌ها - مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت استان کردستان با معرفی نفرات برتر در رشته‌های حفظ و قرائت قرآن کریم و در سه گروه روحانیون، طلاب برادر و طلاب و فارغ‌التحصیلان خواهر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کردستان برگزار شد و برگزیدگان این دوره در رشته‌های مختلف حفظ و قرائت معرفی شدند.

در گروه روحانیون، بهمن بهرامی در رشته قرائت ترتیل، عمران معاضدی در رشته قرائت تحقیق، محمدعلی فروتنی در حفظ کل، جلال مرادی در حفظ ۲۰ جزء و شورش مقصودی در حفظ ۵ جزء رتبه نخست را کسب کردند.

در گروه طلاب برادر نیز محمد فتاحی در قرائت ترتیل، سیامک امین‌پور در قرائت تحقیق، عابد میره‌کی در حفظ کل، کارزان کریمی در حفظ ۲۰ جزء و رسول فتحی در حفظ ۱۰ جزء به مقام نخست دست یافتند. همچنین حبیب‌الله نصرتی رتبه نخست حفظ ۵ جزء را کسب کرد.

در بخش طلاب و فارغ‌التحصیلان خواهر، هایا احمدی در حفظ کل، طیبه ازکات در حفظ ۲۰ جزء، شیوا اسدی تیژتیژ در حفظ ۱۰ جزء، فاطمه سلیمان‌زاده در حفظ ۵ جزء و دریا میره‌کی در حفظ یک جزء به‌عنوان نفرات اول معرفی شدند.

در این رقابت‌ها، سایر رتبه‌های برتر نیز در رشته‌های مختلف اعلام شد و اسامی نفرات دوم و سوم هر رشته در فهرست برگزیدگان قرار گرفت.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت انس با کلام وحی و شناسایی استعدادهای قرآنی در میان طلاب و روحانیون اهل سنت استان کردستان برگزار شد.