واتساپ سرانجام قابلیت زمان‌بندی ارسال پیام را برای کاربران جهان فعال می‌کند؛ امکانی که ارسال پیام‌های متنی، تصاویر و ویدیوها را در زمان دلخواه ممکن می‌سازد.

به گزارش تابناک، واتساپ قابلیت پردرخواست زمان‌بندی ارسال پیام‌ها را برای چت‌های فردی و گروهی در دسترس کاربران سراسر جهان قرار می‌دهد.

واتساپ قابلیت زمان‌بندی پیام‌ها را برای بیش از ۳ میلیارد کاربر خود فعال می‌کند تا امکان تنظیم ارسال خودکار در چت‌های خصوصی و گروه‌ها فراهم شود. چنین قابلیتی سال‌ها است که در سایر پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام وجود دارد، اما اکنون کاربران این پلتفرم نیز می‌توانند متن‌ها، تصاویر و ویدیوهای خود را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

کاربران می‌توانند پیام‌های مدنظر را از ۱۰ دقیقه تا دو هفته جلوتر زمان‌بندی کنند تا در ساعت مشخصی ارسال شوند. فرایند ارسال حتی در صورت خاموش بودن گوشی یا اتمام باتری دستگاه نیز به‌صورت خودکار در موعد تعیین‌شده انجام خواهد شد.

متا، شرکت مادر واتساپ، اعلام کرد: «برای زمان‌بندی یک پیام، دکمه‌ی ارسال را نگه دارید و تاریخ و زمان مدنظرتان را انتخاب کنید. پیام دریافتی برای مخاطب مانند هر پیام معمولی دیگری به نظر خواهد رسید.»

«شما می‌توانید تمام پیام‌های آینده‌ی صف‌بندی‌شده را مشاهده کرده و در صورت تغییر نظر، آن‌ها را پیش از موعد حذف کنید. حتی اگر گوشی شما خاموش یا فاقد شارژ باشد، پیام زمان‌بندی‌شده‌ی شما در همان زمان انتخابی ارسال خواهد شد و مانند تمام پیام‌های شخصی به‌صورت سرتاسری رمزگذاری‌شده باقی می‌ماند، بنابراین هیچ‌کس دیگری، حتی ما، نمی‌تواند آن را بخواند.»

انتشار قابلیت پیام‌های زمان‌بندی‌شده از هفته‌های آینده به‌صورت تدریجی در سراسر جهان آغاز خواهد شد و امکان مدیریت پیام‌ها را بهبود می‌بخشد.

منبع: زومیت



