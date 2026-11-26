به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در آخرین روز هفته، حال و هوای پرنوسانی داشت. دلار که در روزهای اخیر با یک خیز بلند برای اولین بار وارد کانال ۲۹۰ هزار تومانی شده و حتی تا نرخ‌های ۲۹۴ و ۲۹۵ هزار تومان هم بالا رفته بود، در معاملات امروز کمی عقب‌نشینی کرد و در حال حاضر محدوده ۲۹۰ تا ۲۹۱ هزار تومان خرید و فروش می شود. در کنار دلار، قیمت یورو نیز به ۳۲۰ هزار تومان و درهم امارات به ۷۹ هزار تومان رسیده است که اگرچه نسبت به ساعات اولیه صبح کمی ارزان‌تر شده‌اند، اما همچنان در مقایسه با روزهای گذشته، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهند.

تداوم روند صعودی نرخ حواله ها در مرکز مبادله

در همین حال، مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز امروز با رشد قیمت‌ها همراه بود. نرخ‌ها در این مرکز نشان می‌دهد که حواله‌های ارزی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی گران‌تر شده است. بر اساس آخرین گزارش، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ۳۸۸ تومان افزایش به ۱۹۴ هزار و ۲۰۴ تومان و نرخ فروش آن با ۳۹۱ تومان رشد به ۱۹۵ هزار و ۹۶۸ تومان رسید.

وضعیت برای یورو و درهم نیز مشابه بود. نرخ خرید حواله یورو امروز با ۵۹۹ تومان افزایش به ۲۱۳ هزار و ۱۶۵ تومان و نرخ فروش آن با ۶۰۵ تومان رشد به ۲۱۵ هزار و ۱۰۱ تومان رسیده است. همچنین حواله درهم امارات که نقش مهمی در تامین نقدینگی تجارت دارد، با افزایش ۱۰۵ تومانی در نرخ خرید به ۵۲ هزار و ۸۸۰ تومان و با رشد ۱۰۷ تومانی در نرخ فروش به ۵۳ هزار و ۳۶۱ تومان رسید.

این نوسانات در حالی رخ می‌دهد که بازار همچنان درگیر انتظارات تورمی است و سایه این افزایش نرخ‌ها بر سر تجارت و قیمت کالاها سنگینی می‌کند. عقب‌نشینی جزئی قیمت‌ها در بازار آزاد بیشتر نشان‌دهنده دست‌به‌عصا حرکت کردن معامله‌گران در سقف‌های قیمتی جدید است تا تغییر در روند کلی بازار. حالا همه نگاه‌ها به هفته آینده و واکنش بانک مرکزی به این روند صعودی در مرکز مبادله و بازار آزاد دوخته شده است تا مشخص شود آیا ترمز این گرانی‌ها کشیده می‌شود یا دلار به پیشروی در کانال‌های بالاتر ادامه خواهد داد.