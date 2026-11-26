رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تبریک و گرامیداشت از اجرای طرح انتظامی - ترافیکی ویژه روز مادر و زن خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تبریک و گرامیداشت «سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر» گفت: طرح تمهیدات انتظامی - ترافیکی ویژه این مناسبت به منظور انتظام‌بخشی به عبور و مرور در معابر منتهی به آرامستان‌ها و بهشت زهرا(س) اجرا خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح از ساعت ۰۶: ۰۰ صبح فردا جمعه ۶ آذر تا روز دوشنبه ۹ آذر «ایجاد وضعیت ترافیکی عادی» در معابر پیرامونی و داخلی آرامستان‌ها، بهشت زهرا(س) و محورهای منتهی به آن و مراکز خرید بویژه گل فروشی و شیرینی فروشی‌ها انجام می‌شود.

توصیه‌های پلیس برای مدیریت ترافیک روز مادر

سردار موسوی‌پور تاکید کرد: شهروندانی که برای زیارت اهل قبور مراجعه می‌کنند و قصد خرید گل دارند، حتما در محل‌هایی که دارای پارکینگ هستند توقف کنند و از توقف در حاشیه مسیرها و به‌ویژه بزرگراه‌ها به‌طور جدی خودداری کنند چرا که این اقدام می‌تواند احتمال بروز حوادث و تصادفات رانندگی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در همین راستا از شهروندانی که در این روز قصد مراجعه به آرامستان‌ها را ندارند، درخواست می‌شود با توجه به احتمال افزایش حجم تردد در مسیرهای منتهی به این اماکن تا جایی که امکان دارد از انتخاب این مسیرها برای سفرهای درون‌شهری خودداری کرده و با استفاده از معابر جایگزین، مسیر مناسب‌تری را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: همچنین رانندگان با توجه به شرایط ترافیکی این روز از توقف‌های غیرمجاز در حاشیه معابر، پارک دوبله و ایجاد سد معبر خودداری کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به راهنمایی‌های ماموران مستقر در سطح معابر پایتخت در برقراری نظم و روانی ترافیک مشارکت داشته باشند.

وی در پایان هدف از اجرای این تمهیدات ترافیکی را فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد شهروندان، تسهیل دسترسی مراجعه‌کنندگان به آرامستان‌های سطح شهر و بهشت زهرا (س) و جلوگیری از ایجاد اختلال در رفت‌وآمد سایر کاربران ترافیک دانست.



