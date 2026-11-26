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اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثهای در فاصله ۱۸ مایل دریایی شرق شهر خصب در عمان دریافت کرده است.
به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثهای در فاصله ۱۸ مایل دریایی شرق شهر خصب در عمان دریافت کرده است.
براساس این گزارش، یک نفتکش روز گذشته در حال خروج از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.
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