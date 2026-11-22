به گزارش تابناک، محمدحسین رنجبران، فعال رسانه‌ای با اشاره به تمسخر چندباره دیپلمات‌های کشور در سریال مرد سه هزار چهره نوشت:

در شرایط جنگی همان گونه که تمسخر و تضعیف نیروهای نظامی خلاف منافع و امنیت ملی است؛ تمسخر، تضعیف و به استهزا گرفتن دیپلمات‌های ارشد کشور هم که در خط مقدم هماوردی با دشمنان ایران اسلامی هستند خلاف منافع ملی و خطای راهبردی است لطفا دقت کنیم چون عملکرد همه ما در این مقطع حساس تاریخی ثبت می‌شود و آیندگان درباره ما قضاوت می‌کنند حتی اگر ما را مجبور به کاری کرده باشند.