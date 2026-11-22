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انتقاد رنجبران از شوخی با دیپلماتهای ارشد
محمدحسین رنجبران تمسخر دیپلماتهای کشور در سریال «مرد سه هزار چهره» را در شرایط جنگی خلاف منافع ملی و خطایی راهبردی دانست.
به گزارش تابناک، محمدحسین رنجبران، فعال رسانهای با اشاره به تمسخر چندباره دیپلماتهای کشور در سریال مرد سه هزار چهره نوشت:
در شرایط جنگی همان گونه که تمسخر و تضعیف نیروهای نظامی خلاف منافع و امنیت ملی است؛ تمسخر، تضعیف و به استهزا گرفتن دیپلماتهای ارشد کشور هم که در خط مقدم هماوردی با دشمنان ایران اسلامی هستند خلاف منافع ملی و خطای راهبردی است لطفا دقت کنیم چون عملکرد همه ما در این مقطع حساس تاریخی ثبت میشود و آیندگان درباره ما قضاوت میکنند حتی اگر ما را مجبور به کاری کرده باشند.
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نظرات بینندگان
بله درست است
ممنون و سپاسگزاریم از این تذکر
اتفاقا انتقاد سازنده و نه توهین آمیز در قالب طنز نشانه پیشرفت و دمکراسی در یک جامعه است
در برنامه های صدا و سیما شبانه روز همه صدر تا ذیل مسئولان فعلی و سابق که در جناح خودشان نیستند بطور مستقیم و بدون هیچ شوخی و طنزی به خیانت علیه کشور متهم می کنند و حالا شما مرد سه هزار چهره خلاف امنیت ملی عمل می کنه؟؟؟!!!
از حضرات به اصطلاح رسانه ملی انتظار بیشتری دارید؟!
صدا و سیما خودش میداند که با دست کی چه کسانی را تخریب کند.
شوخی نیست رنجبران/ بسیار حرف درستی زده مدیری!
درود بر دکتر رنجبران عزیز و محبوب ایران زمین
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