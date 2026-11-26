به گزارش تابناک، منابع شبکه الحدث اعلام کردند کهغیررسمی الولید در منطقه ربیعه و دررا مسدود کردند.

بنا بر این گزارش، به گفته این منابع، این اقدام در پی افشای عملیات قاچاق نفت عراق به سوریه صورت گرفته است.

پیشتر این رسانه بر اساس یک سند اطلاعاتی عراقی از شناسایی و رصد ۵ حلقه چاه نفتی در منطقه ربیعه، واقع در استان نینوا، خبر داده بود.

بر اساس این سند اطلاعاتی عراق، ظرفیت تولید روزانه ۳ حلقه از این چاه‌ها در استان نینوا، مجموعا هزار و۸۰۰ بشکه نفت برآورد شده است.