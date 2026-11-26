تلاش پدری برای نجات فرزندش از امواج خروشان خلیج فارس، در سواحل کنگان به حادثه‌ای مرگبار تبدیل شد و هر دو جان خود را از دست دادند؛ حادثه‌ای که خانواده‌ای را در سوگ دو عضو خود نشاند.

یه گزارش تابناک، حادثهدراستان بوشهر،که پدر برای نجات فرزندش دل به امواج خروشان خلیج فارس زده بود، اما در نهایت هر دو قربانی دریا شدند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این پدر اهل استان خوزستان بود و برای تأمین معاش خانواده خود در عسلویه کار می‌کرد.

در جریان این حادثه، پسر این خانواده در آب گرفتار امواج دریا شد و پدر برای نجات جان فرزندش وارد آب شد؛ اما تلاش او بی‌نتیجه ماند و پدر و پسر هر دو بر اثر غرق‌شدگی جان باختند.

این حادثه تلخ، خانواده‌ای را داغدار کرد و بار دیگر خطر شنا و ورود به آب در شرایط نامساعد دریایی را یادآور شد.

منبع: نور نیوز