شیر کهنسال ارم در بستر بیماری
«اصلان» - شیر ۱۶ ساله آفریقایی باغوحش ارم - به دلیل بروز علائمی نظیر کاهش اشتها، بیحالی و اختلالات تنفسی-قلبی، تحت مراقبتهای ویژه دامپزشکی قرار گرفته است.
به گزارش تابناک از روابط عمومی مجموعه ارم سبز، «اصلان» - شیر ۱۶ ساله آفریقایی باغوحش ارم - به دلیل بروز علائمی نظیر کاهش اشتها، بیحالی و اختلالات تنفسی-قلبی، تحت مراقبتهای ویژه دامپزشکی قرار گرفته است.
تیم دامپزشکی باغوحش، بلافاصله پس از مشاهده علائم بیماری، اقدامات تشخیصی و درمانی شامل معاینه بالینی و آزمایشهای کامل خون را به انجام رسانده است.
همچنین اقدامات تشخیصی تصویربرداری ازجمله رادیوگرافی، سونوگرافی، اکو و نوار قلب جهت بررسی دقیقتر و ادامه درمان اصلان در حال انجام است.
گفتنی است، شیرهای آفریقایی در طبیعت بهطور میانگین حدود ۱۵ سال عمر میکنند و در مراکز نگهداری، طول عمر آنها معمولاً حدود ۱۵ تا ۲۰ سال است و اصلان با حدود ۱۶ سال سن یک شیر کهنسال به شمار میرود.
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