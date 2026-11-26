

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری سبأ یمن، جنگنده‌های سعودی امروز پنجشنبه، نیروهای دفاع مدنی یمن را در منطقه بنی‌الحارث صنعاء، هنگام تلاش برای مهار آتش‌سوزی هدف قرار دادند. خبرگزاری سبأ همچنین گزارش داد که جنگنده‌های سعودی منازل شهروندان را در منطقه سامع، در جنوب شرق استان تعز، بمباران کرده‌اند.

مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن نیز اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی با انجام سه حمله هوایی، یک کارخانه غیرنظامی در صنعاء را هدف قرار داده‌اند.

مدیر دفتر المیادین درباره تحولات مربوط به بندر الحدیده اعلام کرد که هرگونه حمله به این بندر با پاسخ به بنادر سعودی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که به گفته وی، روز چهارشنبه نیز رخ داده است.

این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای مسلح یمن روز گذشته بار دیگر هشدار دادند در صورت اجرای تهدیدهای عربستان برای بمباران بندر الحدیده، بندر جده و تمامی بنادر سعودی در ساحل دریای سرخ را هدف قرار خواهند داد.

نیروهای مسلح یمن همچنین در بیانیه‌ای از کارکنان و کارگران بنادر مذکور و افراد حاضر در مناطق اطراف آنها خواستند فوراً این اماکن را تخلیه کرده و از آن فاصله بگیرند. این نیروها همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواستند کشتی‌های خود را هرچه سریع‌تر از این بنادر خارج کنند.

در ادامه حملات عربستان به یمن، جنگنده‌های سعودی دو روز پیش طی ۲۴ ساعت، ۷۲ حمله هوایی و موشکی علیه صنعاء و چند استان دیگر این کشور انجام دادند. این حملات مناطق غیرنظامی در صنعاء و استان‌های جوف، تعز، صعده، الحدیده، إب و لحج را هدف قرار داد.

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت یمن در صنعاء، در پی تیراندازی نیروهای سعودی در مناطق مرزی باقم، شدا و قطابر در استان صعده، سه شهروند به شهادت رسیدند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.