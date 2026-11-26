رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش مأموریت این نهاد نظامی را حفظ تمامیت ارضی، استقلال و نظام دانست.

به گزارش تابناک،ظهر پنجشنبه در ششمین جشنواره زوج‌های جوان ستاد ارتش که در مجتمع الغدیر مشهد برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌های ارتش در قبال ایران اسلامی، اظهار کرد:، حفظ تمامیتاست که این مهم با حضور مقتدرانه و ایثارگرانه کارکنان ارتش در مرزهای میهن محقق می‌شود.

وی افزود: حفظ استقلال ایران دومین مأموریت ارتش جمهوری اسلامی است؛ مأموریتی که مانع سلطه دشمنان بر کشور می‌شود.

رئیس ستاد ارتش تصریح کرد: سومین مأموریت ارتش، حفظ نظام جمهوری اسلامی است و ما به استخدام ارتش درآمده‌ایم تا برای تحقق شایسته این سه مأموریت مجاهدت کنیم.

سیاری با بیان اینکه کارکنان نیروهای مسلح از محبوبیت ویژه‌ای در میان مردم برخوردارند، خاطرنشان کرد: هنگامی که با لباس نظامی در حرم مطهر رضوی حاضر می‌شوید، ارادت و محبت مردم به کارکنان ارتش را به‌خوبی درک می‌کنید و همین موضوع مسئولیت و رسالت ما را در دفاع از میهن اسلامی سنگین‌تر می‌سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سازنده همسران در موفقیت مردان، گفت: بانوان با ایجاد آرامش و سکینه در محیط خانواده، زمینه ایفای هرچه بهتر مسئولیت‌های همسران خود را فراهم می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش تأکید کرد: هر مرد موفقی باید بداند که بخش مهمی از موفقیت او مرهون همراهی، حمایت و نقش‌آفرینی همسرش است.

توصیه امام خمینی به زوج‌های جوان



رئیس ستاد ارتش همچنین با اشاره به شرفیابی جمعی از زوج‌های جوان به محضر امام خمینی (ره) و درخواست توصیه‌ای برای زندگی مشترک، اظهار کرد: امام (ره) به آنان فرمودند «بروید با هم بسازید». این توصیه ارزشمند نشان می‌دهد که زندگی مشترک سرشار از فراز و نشیب‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌هاست و اگر زن و شوهر با همدلی و همراهی در کنار یکدیگر باشند، می‌توانند از همه سختی‌ها عبور کنند.

سیاری با بیان اینکه هر دوره‌ای از زندگی زیبایی‌ها و شیرینی‌های خاص خود را دارد، گفت: شما در حرم مطهر رضوی با یکدیگر عهد و پیمان بسته‌اید؛ بر این عهد و پیمان وفادار بمانید.

منبع: مهر

