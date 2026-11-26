دیوان امیری قطر اعلام کرد که امیر این کشور و رئیس جمهور مصر در دیدار خود در قاهره، آخرین تحولات نوار غزه، تلاش‌های مشترک میانجی‌گرانه برای تثبیت آتش‌بس و راهکارهای هماهنگی دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه را بررسی کردند.



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری قطر (قنا)، دیوان امیری قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر درباره تحولات نوار غزه و تلاش‌های مشترک میانجی‌گرانه برای تثبیت آتش‌بس گفت‌وگو کرد.

بنا بر این گزارش، در این نشست روابط دوجانبه و راه‌های تقویت و توسعه آن در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سرمایه‌گذاری و انرژی، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین راه‌های هماهنگی تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را مورد بررسی قرار دادند.