آملی لاریجانی: برای حل مسائل کشور به توان مردم تکیه کنیم
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر نقش مردم در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی، گفت: مردم صاحبان انقلاب و پشتوانه نظام هستند و مسئولان باید برای حل مسائل کشور از ظرفیت و توان بیپایان آنان بهره بگیرند.
به گزارش تابناک، آیت الله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت هفته بسیج نوشت: «در تفکر بسیجی، خودباوری برخاسته از نگاه توحیدی است. انسان با یاد خدا قدر خویش و مسئولیت خود را میشناسد و در هر عرصهای که حضور دارد، وظیفهاش را با تقرب به ساحت حق متعال و با روحیهای جهادی به انجام میرساند.
امام خمینی(ره) با تأسیس بسیج به مردمی میدان داد که صاحبان این انقلاب و پشتوانهٔ نظاماند. تداوم این نگرش توسط رهبر شهید در حضور هوشمندانه و بهموقع مردم در خیابان جلوهگر شد. وظیفهٔ مسئولان است قدر این مردم شریف را بدانند و در حل مسائل کشور با استمداد از توان بیپایان آنان، از هیچ کوششی دریغ ننمایند.»
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