تصویری از قرآن به جامانده در بمباران بیت رهبر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه) منتشر شده است.

عکس: قرآن به جامانده در بمباران بیت رهبر شهید



به گزارش تابناک، تصویری از قرآن به جامانده در بمباران بیت رهبر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه) منتشر شده است.

