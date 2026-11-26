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عکس: قرآن به جامانده در بمباران بیت رهبر شهید
تصویری از قرآن به جامانده در بمباران بیت رهبر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنهای (اعلیاللهمقامه) منتشر شده است.
به گزارش تابناک، تصویری از قرآن به جامانده در بمباران بیت رهبر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنهای (اعلیاللهمقامه) منتشر شده است.
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