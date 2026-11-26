

به گزارش تابناک، چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی صبح امروز پنجشنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، با هشدار نسبت به هرگونه حضور نیروهای خارجی در منطقه، تأکید کرد که حضور نیروهای بیگانه نه‌تنها کمکی به برقراری ثبات و امنیت نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید تنش‌ها و افزایش دامنه درگیری‌ها خواهد شد.

عراقچی همچنین با تشریح آخرین روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات در منطقه، مواضع و دیدگاه‌های قاطع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص الزامات و چارچوب‌های برقراری صلح در منطقه تبیین کرد.

وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز با تأکید بر رویکرد کشورش در حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای، اطمینان داد که کره جنوبی هیچ قصدی برای مداخله و مشارکت در جنگ نداشته و برنامه ای برای اعزام نیرو به منطقه ندارد. وی اظهار امیدواری کرد که راه حلی مسالمت آمیز برای خاتمه جنگ و تنش کنونی فراهم گردد.

منبع: وزارت امور خارجه

