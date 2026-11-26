ارتش کویت از هدف قرار گرفتن شماری از مراکز و تأسیسات حیاتی این کشور در حمله‌ای با استفاده از پهپاد خبر داد و اعلام کرد که در پی این حمله چهار نفر زخمی شده‌اند.

حمله پهپادی به مراکز و تاسیسات حیاتی کویت



به گزارش تابناک، ارتش کویت اعلام کرد که حمله‌ای پهپادی، مراکز و مواضع حیاتی این کشور را هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام ارتش کویت، در پی این حمله چهار نفر زخمی شده‌اند.

جزئیات بیشتری درباره محل دقیق حمله و میزان خسارات وارده تاکنون منتشر نشده است.

منبع: ایسنا

