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حمله پهپادی به مراکز و تاسیسات حیاتی کویت
ارتش کویت از هدف قرار گرفتن شماری از مراکز و تأسیسات حیاتی این کشور در حملهای با استفاده از پهپاد خبر داد و اعلام کرد که در پی این حمله چهار نفر زخمی شدهاند.
به گزارش تابناک، ارتش کویت اعلام کرد که حملهای پهپادی، مراکز و مواضع حیاتی این کشور را هدف قرار داده است.
بر اساس اعلام ارتش کویت، در پی این حمله چهار نفر زخمی شدهاند.
جزئیات بیشتری درباره محل دقیق حمله و میزان خسارات وارده تاکنون منتشر نشده است.
منبع: ایسنا
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