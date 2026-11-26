غرق شدن یک نفتکش حامل سوخت در آب‌های نزدیک جزیره ایبیزای اسپانیا، به مرگ یک خدمه و زخمی شدن ۶ نفر دیگر منجر شد.



به گزارش تابناک، یورونیوز از غرق شدن یک فروند نفتکش حامل گازوئیل بامداد پنجشنبه در فاصله حدود ۲۵ مایل دریایی (۴۶ کیلومتری) جزیره ایبیزا در اسپانیا خبر داد که در پی این حادثه یک نفر از خدمه جان باخت.

به گفته مقام‌های محلی، این کشتی حامل مواد شیمیایی با نام «مد امری» (Med Emre) و با پرچم مالت، از بندر الجسیراس به مقصد بارسلونا در حرکت بود و احتمال می‌رود تا ۷ هزار تن گازوئیل حمل می‌کرده است.

خدمات امداد و نجات اسپانیا اعلام کرد هر ۱۷ خدمه این کشتی نجات داده شدند، اما یکی از آن‌ها پس از انتقال مستقیم به بیمارستان «کان میسس» در ایبیزا جان خود را از دست داد.

۶ نفر دیگر نیز با جراحات خفیف، عمدتاً ناشی از سرمازدگی، به دو بیمارستان منتقل شدند. پنج نفر از خدمه به شهر والنسیا انتقال یافتند و پنج نفر دیگر نیز در وضعیت جسمانی مناسبی در یک شناور امدادی باقی ماندند.

نگرانی‌ها از آلودگی‌های زیست محیطی



در پی این حادثه، سازمان نجات دریایی اسپانیا کشتی «کلارا کامپوآمور» را که به‌طور تخصصی برای مقابله با نشت نفت و آلودگی‌های سوختی تجهیز شده است، به منطقه اعزام کرد.

یک فروند هواپیما نیز برای بررسی وضعیت منطقه به پرواز درآمد. سه بالگرد و چند کشتی تجاری نزدیک محل حادثه نیز در عملیات امداد و نجات مشارکت داشتند.

همچنین سازمان دریانوردی تجاری اسپانیا، طرح ملی اضطراری مقابله با آلودگی دریایی را در سطح ۲ فعال کرد؛ سطحی که دومین درجه از بالاترین سطوح هشدار در این طرح محسوب می‌شود.

اهمیت این حادثه از آن جهت است که آب‌های شمال‌شرقی ایبیزا زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی، دلفین‌ها و پرنده دریایی «کوری» است که از گونه‌های پرندگان دریایی در معرض خطر انقراض در اروپا به شمار می‌رود.

بدترین فاجعه زیست‌محیطی دریایی اسپانیا در سال ۲۰۰۲ رخ داد؛ زمانی که نفتکش «پرستیژ» با پرچم باهاما در نزدیکی منطقه گالیسیا در شمال‌غرب این کشور غرق شد و با نشت دهها هزار تن نفت سنگین، صدها ساحل در اسپانیا و فرانسه را آلوده کرد.

مقام‌های اسپانیایی تاکنون ملیت خدمه کشتی و علت غرق شدن نفتکش را اعلام نکرده‌اند.