حمله تازه و متقابل یمن و عربستان

همزمان با اخباری از حمله ارتش یمن به پالایشگاه جازان در جنوب عربستان، رسانه‌های یمنی از حملات هوایی عربستان به مناطقی در استان‌های حدیده و حجه و زخمی شدن ۱۱ نفر خبر دادند.