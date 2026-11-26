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حمله تازه و متقابل یمن و عربستان
همزمان با اخباری از حمله ارتش یمن به پالایشگاه جازان در جنوب عربستان، رسانههای یمنی از حملات هوایی عربستان به مناطقی در استانهای حدیده و حجه و زخمی شدن ۱۱ نفر خبر دادند.
به گزارش تابناک، ائتلاف تحت امر عربستان در یمن اعلام کرد که پالایشگاه جازان در جنوب عربستان هدف حملهارتش یمن قرار گرفته است.
در همین حال، رسانههای یمنی از حملات هوایی عربستان به چند منطقه در این کشور خبر دادند.
شبکه المسیره گزارش داد که جنگندههای عربستان دو حمله هوایی به شهرستان القناوص در استان حدیده انجام دادند که در پی آن پنج شهروند یمنی با جراحات متفاوت زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، در حمله دیگری به ایستگاه تصفیه فاضلاب در شهرستان المیناء در استان حدیده نیز ۶ نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
المسیره همچنین از حمله هوایی عربستان به منطقه الجر در شهرستان عبس در استان حجه خبر داد.
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